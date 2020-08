Ken je deze podcasts al? #40 Geschiedenis

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week voor Metro Nieuws vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal: Geschiedenis

De plantage van onze voorouders



In de achtdelige VPRO-podcastserie ‘De plantage van onze voorouders’ onderzoekt Maartje Duin sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. Maartje Duin ontdekt dat haar voorouders in 1863 mede-eigenaar waren van suikerplantage Tout Lui Faut in Suriname. Duin zoekt contact met de nazaten van de tot slaafgemaakten: de familie Bouva. Samen met Peggy Bouva reconstrueert ze het verhaal van de plantage.

Tim en Paul Geschiedenis Podcast

In een klein uurtje gaan conservator Tim Streefkerk en historicus Paul de Jong de diepte in. Diverse hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis komen aan bod, waaronder Beeldenstorm, Het begin van Nederland, De Eerste wereldoorlog en de historie van het songfestival.

Geschiedenis voor herbeginners

Geschiedenisleraar Jonas Goossenaerts startte samen met zijn collega Filip Vekemans tijdens coronatijd de podcast “Geschiedenis voor herbeginners – gesproken dagblad in virale tijden”. Met onderwerpen als De Koude Oorlog, Leopold II, kolonialisme, de heksenvervolging en de penis van Napoleon.

Het Spoor Terug

In deze wekelijkse podcastdocumentaire worden de verhalen over gebeurtenissen in de vaderlandse geschiedenis, aan de hand van getuigenverslagen worden besproken, waaronder de Kroningsrellen, de bezetting het Maagdenhuis en de Dolle Mina’s

Tijdlijn

In Tijdlijn worden uitzonderlijke interviews, reportages en documentaires opgediept uit het rijke radio-archief van de Nederlandse Publieke Omroep, gelinkt aan de actualiteit en opnieuw gepresenteerd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.