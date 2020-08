‘Werknemers slachterij Helmond moesten doorwerken met coronaklachten’

Medewerkers van slachterij Van Rooi Meat uit Helmond zeggen tegen dat ze de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Dat meldt de NOS.

Volgens de medewerkers kregen ze van hun leidinggevende de opdracht om bij de vraag of ze ziek zijn ‘nee’ aan te kruisen op de gezondheidsverklaring, die ze elke dag moesten invullen. Medewerkers durfden niet te melden dat ze klachten hadden of ziek waren, uit angst om hun baan te verliezen.

Nieuwe maatregelen

De GGD en Veiligheidsregio zien in de bevindingen van de NOS aanleiding om per direct nieuwe maatregelen aan te kondigen bij het bedrijf. Per brief is Van Rooi Meat dit weekend medegedeeld dat er onaangekondigde controles van de gezondheidsverklaringen gaan plaatsvinden.

Directeur Marc van Rooi ontkent tegen de NOS dat het personeel de instructie heeft gekregen om te liegen. „Dit is bij mijn weten niet gebeurd. En als we het horen, nemen we maatregelen. We hebben maar één belang en dat is de fabriek coronavrij houden.”

Steekproeven

In mei moest het bedrijf al twee weken dicht omdat toen een groot deel van het personeel besmet bleek te zijn met het virus. Dat kwam naar voren uit twee steekproeven van de GGD, waarbij werknemers werden getest. Volgens klokkenluiders heeft het bedrijf de eerste van de twee steekproeven gemanipuleerd. Zo mochten arbeidsmigranten die in een gezamenlijke woonsituatie verkeerden op de dag van de proef niet komen werken zodat ze niet allemaal in quarantaine hoefden als één van hen besmet bleek.

In juni mocht de slachterij weer gedeeltelijk open. Eén van de maatregelen die er genomen werd was de gezondheidsverklaring die iedereen dagelijks moest invullen.

Andere maatregelen tegen het virus zouden ook niet worden nageleefd. Medewerkers vertelden de NOS dat ze alleen een mondkapje op moesten vlak voor een controle. Die controles werden van te voren aangekondigd op basis „van goed vertrouwen”, aldus de GGD.

Mede-eigenaar van het bedrijf, Marc van Rooij, ontkent dat de maatregelen alleen golden vlak voor een controle. Tegen de NOS zegt hij: „Het is altijd even streng. We hebben een dertigtal ‘marshalls’ opgeleid om mensen te corrigeren.”

In mei werd er ook al eens ingegrepen slachterij Vion in Apeldoorn. De politie sloot de slachterij af omdat er achttien busjes met arbeidsmigranten waren aangekomen, die onderling niet voldoende afstand hielden.

