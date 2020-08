Huishoudelijke rolverdeling op de schop door thuiswerken

Sinds de corona-uitbraak werken we massaal thuis. Dit brengt gevolgen voor het huishouden met zich mee. Zo zijn de huishoudelijke taken bij een derde van de Nederlanders toegenomen sinds de lockdown. Dit gaat gepaard met een verschuiving in de (traditionele)rolverdeling binnen het huishouden.

Mannen lijken sinds de corona-uitbraak vaker hun handen uit de mouwen te steken, wat door vrouwen wordt beaamd. Toch zorgt de druk op het huishouden voor de nodige frustraties; met name bij jonge gezinnen is de taakverdeling onderwerp van discussie.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht gezondheidsbedrijf Essity, naar de huishoudelijke taakverdeling in Nederlandse gezinnen sinds de corona-uitbraak.

Veranderende rolverdeling

Over het algemeen is de rolverdeling in (man-vrouw) huishoudens nog vrij traditioneel. Zo heeft de meerderheid (56 procent) van de vrouwen het gevoel dat de huishoudelijke taken standaard onder hun verantwoordelijkheid vallen. Toch zorgde de lockdown voor een verandering hierin. Ruim een derde van de mannen is meer huishoudelijke taken op zich gaan nemen, en dit wordt gezien. Eén op de vijf vrouwen maar liefst beaamt dat hun man meer is gaan doen.

Ondank dit zijn de vrouwen wel minder tevreden over de rolverdeling in huis dan mannen (63 procent van de vrouwen is tevreden tegenover 79 procent van de mannen). De oorzaak is misschien wel hun eigen schuld want ruim de helft van de vrouwen voert bepaalde taken namelijk het liefst zelf uit omdat zij het gevoel hebben dat hun partner deze taken niet goed doet.

Niet zonder morren

Hoewel één op de vijf mannen liever zijn frustratie inslikt dan de strijd aan te gaan, ontstaat er bij bijna de helft van de Nederlanders weleens discussie over het huishouden. Stofzuigen, koken en de afwas zijn dan de grootste onruststokers. Ondanks dat er meer discussie wordt gevoerd, leidt het huishouden sinds de corona-uitbraak bij slechts één op de tien thuiswerkende Nederlanders tot meer echte ruzie..

Vooral jongvolwassenen ontevreden

Opvallend is dat discussies rondom het huishouden vooral ontstaan onder jongvolwassenen (18-34 jaar). Zo ontstaat er bij 62 procent van hen regelmatig onenigheid over het huishouden, tegenover 27 procent van de ouderen (50-65 jaar). Jongeren lijken dan ook meer te eisen van hun partner: een kwart wil dat hun partner een grotere rol pakt binnen het huishouden, waar slechts 11 procent van de ouderen dat graag ziet.

„Het coronavirus heeft dus de druk op het huishouden flink opgevoerd”, zegt Gertie Eikenaar, communications director Essity BeNeLux. „Het vele thuiswerken vraagt om een continu goed gevulde koelkast, een extra keer stofzuigen, net wat vaker het toilet boenen en levert bovendien een oneindige berg afwas op.”

„Dit onderzoek laat goed zien wat eigenlijk de impact is van het thuiswerken op de Nederlandse huishoudens. Ook voor in de toekomst is dit interessant, aangezien we ook na het coronavirus verwachten fors meer thuis te blijven werken”, zegt Eikenaar. „De veranderende traditionele rolverdeling is wat ons betreft een goede ontwikkeling.”

