Oorzaak explosie Beiroet lijkt duidelijk, aantal slachtoffers loopt op

Volgens de Libanese president Aoun is de oorzaak van de enorme explosie in Beiroet duidelijk: zo’n 2750 ton ammoniumnitraat. De stof zou al zes jaar opgeslagen liggen in de haven van de hoofdstad van Libanon.

Aoun twitterde gisterenavond over de vermoedelijke oorzaak, een paar uur na de ontploffing. Hij zei „niet te rusten tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ramp zijn gestraft.”

رئيس الحكومة: لن ارتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال اشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول ان تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر ب ٢٧٥٠ طناً موجودة منذ ٦ سنوات في مستودع من دون اتخاذ اجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2020

Ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat zit onder meer in sommige soorten kunstmest en kan onder bepaalde omstandigheden ontploffen. De chemische stof wordt ook vaak gebruikt voor het maken van bommen.

Het dodental na een verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet loopt verder op. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 100 personen. Er zijn meer dan 4000 gewonden gevallen. Zeker vijf Nederlanders raakten gewond bij de enorme explosie. Allen werkten bij de Nederlandse ambassade in het land. Eén van de vijf is zwaargewond.

Beiroet uitroepen tot rampgebied

Door de grote hoeveelheid gewonden zijn ziekenhuizen overvol. Omdat de ziekenhuizen in de buurt in veel gevallen ook beschadigd zijn, zijn al honderden gewonden weggestuurd of geholpen op straat of parkeerplaatsen, meldt het Libanese Rode Kruis.

De nationale defensieraad heeft aanbevolen Beiroet uit te roepen tot rampgebied en er de komende twee weken de noodtoestand te laten gelden. Ook moet het leger er volgens de defensieraad gaan patrouilleren. De autoriteiten spreken over een nationale tragedie. president Diab vroeg ook om internationale hulp voor Libanon, dat al te maken heeft met de ergste economische crisis in decennia. „Ik doe een dringende oproep aan alle landen die vrienden en broers zijn en van Libanon houden, om aan onze zijde te staan ​​en ons te helpen deze diepe wonden te behandelen”, zei de premier.

Door de ontploffing raakten ook leden van de internationale vredesmacht Unifil gewond. Zij bevonden zich op een schip van Unifil dat schade opliep. Unifil moet strijd tussen Israël en Libanon voorkomen. Een woordvoerder van de Verenigde Naties meldt dat zeker 48 personeelsleden gewond zijn geraakt. Op de Instagram-pagina Locatevictimsbeirut worden foto’s geplaatst van vermiste personen die waarschijnlijk bij de ramp betrokken zijn geraakt.

Mark Rutte

Premier Mark Rutte heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden na de „afschuwelijke ramp”.

„We leven mee met het Libanese volk, de slachtoffers en nabestaanden”, twittert Rutte. „Met onder hen de vijf gewond geraakte collega’s van onze ambassade. We blijven de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.”

Our deepest sympathies are with the Lebanese people, the victims, and survivors after the horrifying disaster in #Beirut. Among them are five injured colleagues from our embassy. We will be monitoring the developments closely. — Mark Rutte (@MinPres) August 4, 2020

Hulp uit Nederland

Ook minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) liet van zich horen. Zij stelde dat Nederland Libanon wil helpen bij de zoek- en reddingsoperatie na de zware explosie. Ook het Libanese Rode Kruis kan rekenen op steun uit Nederland. Kaag spreekt van „schokkende beelden” uit Beiroet, „een stad die mij dierbaar is”. Voordat zij minister werd was Kaag speciaal coördinator van de Verenigde Naties in Libanon. „Mijn gedachten gaan uit naar collega’s en hun families en naar allen die zijn getroffen.”

Vreselijke beelden van de explosie in Beirut, een stad die mij dierbaar is. Mijn gedachten gaan uit naar collega's en hun familie, en allen die zijn getroffen.

Nederland staat klaar om Libanon bij te staan met search en rescue, en onmiddellijke steun aan het Libanese Rode Kruis. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) August 4, 2020

Vanavond vertrekt een zoek- en reddingsteam naar Beiroet om daar te helpen met het zoeken naar mensen, zei minister Kaag vanochtend op Radio 1. Er gaan 67 brandweerlieden, politieagenten en trauma-artsen naar de Libanese hoofdstad.

„We hebben in Nederland bijzondere expertise met ‘search and rescue’,” zegt minister Kaag. „Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

Libanon

Het was niet alleen letterlijk een harde klap voor Libanon, maar ook figuurlijk. Het land zit in een economische en politieke crisis, en dankzij de coronacrisis zit het land in lockdown. Veel inwoners maken zich zorgen over hun financiële situatie, en weten niet of ze iedere avond wel genoeg eten op tafel kunnen zetten.

