Demonstranten Berlijn gaan door ondanks oproep politie om te stoppen

De politie in Berlijn heeft zaterdagmiddag geprobeerd de grote demonstratie tegen de coronaregels te beëindigen. De deelnemers hielden zich niet aan de beperkingen vanwege het virus en werden via internet en met luidsprekers opgeroepen te stoppen met demonstreren en weg te gaan. De demonstranten geven echter geen gehoor aan de oproep en gaan door met demonstreren.

De demonstranten negeerden oproepen van de politie om de gepaste afstand in acht te nemen. Toen daarna ook de plicht om een mondkapje te dragen niet werd opgevolgd, besloot de politie een einde te maken aan de demonstratie.



Thousands of coronavirus sceptics demonstrate in Berlin pic.twitter.com/T0zU8CnKXH — Daily Nation (@dailynation) August 29, 2020

Duizenden demonstranten

Agenten versperden in de Friedrichstrasse tienduizenden betogers de weg. Zij wilden naar de Brandenburger Tor, die het epicentrum van de grote betoging is. Vanaf daar wilden de demonstranten in westelijke richting door het park Grosser Tiergarten trekken.

Ondanks deze versperringen gaan de actievoerders gewoon door. Volgens Duitse media spreekt de politie inmiddels van 25.000 tot 30.000 demonstranten terwijl eerder werd gesproken over 18.000 deelnemers.



Veel demonstranten stromen toe. Demo tegen corona-maatregelen is toegestaan. Maar politie eist dat er mondkapjes gedragen worden. Zie dat maar eens op te leggen. Veel politie. Voor mogelijke arrestanten zijn al afstandsmarkeringen op zijstraten aangegeven. pic.twitter.com/Yqs4BowLvv — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) August 29, 2020



Politie verbiedt demonstratie alsnog. Demonstranten reageren met een fluitconcert op de oproep om te vertrekken pic.twitter.com/mOAEVzi3st — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) August 29, 2020

Eindbijeenkomst

De actievoerders zijn naar de Straat van de 17e juni getrokken waar de eindbijeenkomst van de demonstratie gepland stond. Volgens Duitse media overlegt de politie met de organisatoren van die bijeenkomst.

De politie was zaterdag met 3000 mensen actief in de Duitse hoofdstad.

