Al duizenden betogers bij Brandenburger Tor voor coronaprotest

Er vindt vandaag in Berlijn een grote protestmars plaats tegen de coronamaatregelen. Volgens lokale media hebben al enkele duizenden mensen zich verzameld bij de Brandenburger Tor.

De protestmars is een initiatief van de in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert online in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen. Zij vinden dat die maatregelen in strijd zijn met de grondwet.



Betoging eerst verboden

De betoging werd eerst verboden, maar dat besluit is teruggedraaid door rechters. De organisatie, Querdenken, liet weten dat er zeker 22.000 mensen zich hebben aangemeld voor de mars. De betogers zullen van de Brandenburger Tor in westelijke richting door het park ‘Grosser Tiergarten’ lopen.

Er zijn ook rechtsextremisten aanwezig, van wie een paar met de oude vlag van het keizerrijk zwaaien, die is zwart-wit-rood. Sommige betogers roepen „wij zijn het volk” naar agenten die vooralsnog de toegang tot het park blokkeren. Volgens plaatselijke media is er al een betoger gearresteerd en zijn er demonstranten door de afzetting heen.

De politie vreest dat er later ongeregeldheden uitbreken. Op internet hebben extremisten opgeroepen tot een ‘Sturm auf Berlin’ waarbij geweld niet zou worden geschuwd. Er zijn 3000 politieagenten ingezet en er staat een waterkanon klaar.



‘Draag een mondkapje’

De politie heeft de betogers opgeroepen een mondmasker te dragen, omdat ze zo dicht op elkaar gepakt staan. Vrijwel geen van de betogers doet dat, velen van hen omarmen elkaar zelfs of schudden de hand.

Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. De maatregelen zijn in hun ogen ook buiten proportioneel, omdat de enorme economische schade die wordt aangericht erger is dan het coronavirus zelf.

Duitsland telt ruim 83 miljoen inwoners. Momenteel hebben bijna 16.000 mensen het virus onder de leden en 245 van hen zijn in kritieke toestand.

