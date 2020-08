Formule 1-kwalificatie GP van België: Hamilton pakt pole, Verstappen 3de

Van de bloedhitte in Spanje naar de dreigende lucht in België. Dit weekend komt de Formule 1 in actie op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. De kwalificatie werd verreden op een droge baan. Aan het einde van de kwalificatie was het Lewis Hamilton die de poleposition pakte gevolgd door Valtteri Bottas en Max Verstappen.

Voor de Nederlander Max Verstappen was het een prima kwalificatie. Hij kwam op slechts vijftien duizendste achter Bottas over de finish. Ook zijn teamgenoot Alexander Albon deed het goed. De Britse Thai pakte een vijfde startplek.



Quali result #BelgianGP 🇧🇪🏁: HAM, BOT, Max P3 💪, RIC P4, Alex P5 👊, OCO, SAI, PER, STR, NOR. #F1 pic.twitter.com/M4kqSCsZGR — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 29, 2020

De rol van het weer

„Voor ons is het tot nu toe een goed weekend. We dachten dat het tricky zou worden, maar om de derde startplek te pakken zo dicht achter Valtteri is best goed”, vertelde Verstappen na afloop voor de camera bij Formula 1. „Er zijn veel kansen voor morgen. De rondetijden van Lewis zijn snel, dus ik denk niet dat we daar ineens mee kunnen vechten. Het weer kan zeker nog een rol gaan spelen en dat maakt het racen zeker leuker.”



Het weer kan, zoals Verstappen al zei, zeker een rol gaan spelen. het circuit ligt namelijk in de Ardennen en het weer is enorm wisselvallig en onvoorspelbaar. Gisteren vielen er verspreid over de dag al enkele hevige regenbuien en ook vanochtend was het niet helemaal droog. Mocht er tijdens de race een plensbui vallen, kan dat het veld natuurlijk even goed door elkaar husselen.

Klagen

Bij Ziggo Sport voegde de Nederlander daar het volgende aan toe: „Eigenlijk liep het best wel goed. We staan het dichtst bij Mercedes tot nu toe, dus ik mag niet klagen.” De Red Bull-coureur denkt dat hij de Mercedessen in de longruns niet bij zal kunnen houden. Hij wil dan ook proberen om Bottas, die voor hem start, meteen na de start in te halen.

De Grand Prix van België zal morgenmiddag verreden worden op het circuit van Spa-Francorchamps. De race gaat om 15.10 uur van start en is live te volgen via Ziggo Sport.

