Zes doden door Turkse vuurwerkramp, nog één vermiste

Het dodental door de vuurwerkramp in Turkije is gestegen naar zes. Er wordt nog één persoon vermist. Dat heeft de gouverneur van de westelijke provincie Sakarya zondag gezegd tegen het nationale persbureau Anadolu.

Door een aantal ontploffingen vloog de grootste vuurwerkfabriek van Turkije vrijdag in brand. Daardoor raakten verscheidene werknemers tijdelijk ingesloten. Behalve de dodelijke slachtoffers vielen er ook nog ruim honderd gewonden. De meeste mochten na medische behandeling naar huis. Volgens de officiële opgave lag er in het pand 110 ton explosief materiaal opgeslagen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar dat wordt onderzocht. Zaterdag zijn drie medewerkers van de fabriek aangehouden, onder wie de directeur.

Geluid tientallen kilometers verderop te horen

Toen de vuurwerkfabriek vrijdag ontplofte, gingen op het internet beelden rond van knallen en grote rookpluimen die boven de fabriek te zien waren. Er werd al snel bekend dat er vier mensen overleden waren, honderd mensen raakten gewond. Het dodental is zondag dus opgelopen tot zes.

Op tientallen kilometers afstand was het geluid van de ontploffingen te horen. Mensen die in de buurt van de vuurwerkramp wonen, werden gewaarschuwd voor de giftige rook. Op een Turkse nieuwszender waren beelden van de ramp te zien, met name de grote rookpluimen die boven de fabriek ontstonden.

Tussen 150 en 200 mensen aan het werk

Ten tijde van de explosies zouden er tussen de 150 en 200 mensen aan het werk zijn geweest in de fabriek. De hulpdiensten, die in groten getale uitrukten, hadden moeite om bij de fabriek te komen. Dit zou zijn omdat de explosies lange tijd niet stopten.

