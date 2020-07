Wereldkampioen shorttrack Van Ruijven (27) overleden

Shorttrackster Lara van Ruijven (27) is vandaag in het ziekenhuis van Perpignan overleden, meldt schaatsbond KNSB. Ze lag sinds 29 juni op de ic-afdeling, waar ze in een kunstmatige coma werd gehouden.

Van Ruijven, die vorig jaar als eerste Nederlandse vrouw een wereldtitel shorttrack won, werd op 25 juni met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis van Perpignan. In het hospitaal leidde een auto-immuunziekte tot ernstige complicaties. Inwendige bloedingen, met name in de hersenen, maakten de situatie levensbedreigend. Lara’s vriend Ivar gaf van de week al aan dat ze moesten hopen op een wonder.

Surreëel nieuws

„Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, zo reageert bondscoach Jeroen Otter op het overlijden van zijn pupil. „Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

Enkele leden van het nationale shorttrackteam, waarmee Van Ruijven in Font Romeu verbleef, hebben in het ziekenhuis nog afscheid genomen van hun teamgenoot. Het trainingskamp in de Pyreneeën zou tot en met komend weekeinde duren, waarna reeds een korte vakantie stond gepland. Het is nog niet bekend wanneer rijders en staf naar Nederland terugkeren.

Vrolijk en positief

Van Ruijven is regerend wereldkampioene shorttrack op de 500 meter en won de voorbije Olympische Spelen brons op de relay. Ze werd niet alleen gewaardeerd vanwege haar prestaties op het ijs, maar ook vanwege de persoon die ze was, schrijft de KNSB. De Westlandse had een enorm doorzettingsvermogen en ijzeren discipline en stond bekend als altijd vrolijk en positief, bescheiden en lief, met interesse voor haar medemens.

Onder andere collega shorttracker Suzanne Schulting schreef op social media een mooi eerbetoon aan haar teamgenoot.

Rust zacht lieve Lara❤ Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen.. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je❤❤ pic.twitter.com/fKkd8q8Ti4 — Suzanne Schulting (@suzanschulting) July 10, 2020

