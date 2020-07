Komeet NEOWISE kunnen we nog lang zien, hoogtepunt deze week

Het is al een aantal dagen smullen voor wie graag naar de sterrenhemel en misschien wel komeet NEONWISE kijkt. Dat blijft nog even zo.

Komeet NEOWISE – de naambedenker had waarschijnlijk per ongeluk zijn CAPS LOCK ingedrukt – trekt deze maand door ons zonnestelsel en is nog tot half augustus te zien. Komende tijd, tijdens het hoogtepunt, hebben we geluk, want er zijn regelmatig opklaringen en dan is de komeet goed zichtbaar, meldde weerdienst Weerlonline vandaag. Soms belemmeren wolkenvelden het zicht, maar omdat NEOWISE urenlang aan onze sterrenhemel staat, is er altijd wel een moment waarop de komeet zich toont.

Met het blote oog komeet een beetje zoeken

Het hoogtepunt van NEOWISE hebben we deze week. In de avond en nacht van vrijdag op zaterdag is de komeet het helderst en precies dan lijken we met brede opklaringen te maken te krijgen. De komeet is de hele nacht zichtbaar, maar het beste moment om hem te spotten is om 1.30 uur. Je moet dan naar het noorden tot noordwesten kijken. NEOWISE is zichtbaar met het blote oog, maar het is een beetje zoeken, omdat de komeet niet zo helder is als de sterren. Met een simpele verrekijker, telescoop of een goede camera is het natuurspektakel sowieso perfect te zien.

Ook na komend weekend, tot en met 13 augustus ongeveer, is de komeet elke avond en nacht te zien. Wel wordt de komeet steeds zwakker en dus minder goed zichtbaar. Dat komt omdat de afstand tussen NEOWISE en de aarde steeds groter wordt.

Wat is een komeet?

Weeronline: „Een komeet is in feite een grote homp samengeklonterde stenen en ijs. Wanneer een komeet in de buurt van onze zon komt, begint het ijs te verdampen. De krachtige zonnestralen zorgen er dan voor dat de damp van de komeet weggeblazen wordt. Dit zien we als de staart van de komeet.”

In tegenstelling tot vallende sterren, die meerdere keren per jaar te zien zijn, is een goed zichtbare komeet zeldzaam. Kometen komen zeker niet elk jaar voor. De bekendste komeet is waarschijnlijk Halley, die in 1986 voor het laatst te zien is geweest.

Kometen en vallende sterren hebben wel wat gemeen. Het gruis dat de komeet via zijn staart in ons zonnestelsel achterlaat kan uiteindelijk richting de aarde komen. Wanneer dit gruis in onze dampkring terecht komt, ‘verbranden’ deze deeltjes en dat zien wij als een vallende ster of meteoor.

Tips om komeet NEOWISE te zien

• Het beste moment om NEOWISE te zien is aan het eind van de avond en aan het begin van de nacht, wanneer de zon onder is. Kijk dan naar het westen tot noorden.

• De komeet is met het blote oog te zien, maar wel heel zwak. Met een verrekijker, telescoop of goede camera heb je het beste resultaat en kun je optimaal genieten van het schouwspel.

• Zoek een donkere plek op, het liefst buiten de stad. Net als bij vallende sterren is het licht van een komeet relatief zwak en daardoor minder goed te zien bij kunstlicht.

• Ook het licht van de volle maan werkt verstorend, waardoor je de komeet minder goed ziet. Nachten met nieuwe maan zijn dus de beste. Deze week gaan we naar nieuwe maan, dus nu is het een goed moment om te kijken.

