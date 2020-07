Automobilist (24 jaar) rijdt in op groep mensen in Berlijn

Een 24-jarige automobilist is vanmorgen ingereden op een groep mensen in Berlijn. Zeven mensen zijn daardoor gewond geraakt, van wie drie ernstig.

Eén persoon moest gereanimeerd worden, meldt de brandweer van Berlijn op Twitter. Waarom de automobilist inreed op de voetgangers op de Hardenbergplatz in de wijk Charlottenburg is nog onbekend.

#Verkehrsunfall in #Charlottenburg Am #Hardenbergplatz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen 5 Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weitere Infos folgen … pic.twitter.com/b1kcKJ2Vxc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

Volgens de politie verloor de man waarschijnlijk de macht over het stuur toen hij over een kruispunt reed. De politie heeft de bestuurder gearresteerd. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval is in volle gang.

Motief

Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen om uit te gaan van een politiek of religieus motief. „We waren ongeveer 2 uur bezig met ongeveer zestig hulpdiensten, waaronder twee reddingshelikopters. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeval”, laat de Berlijnse brandweer via Twitter weten.

