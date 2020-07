Quarantaine in VK na bezoek aan Spanje, België wordt strenger

De Britse regering wil een quarantaineplicht voor mensen die uit Spanje komen, inclusief de Britse toeristen. Dit zou volgens een redacteur van The Sunday Times dit weekend al van kracht moeten worden. De vakantievierders zouden na terugkeer twee weken thuis moeten blijven.

Londen heeft al een reeks landen op een lijst staan van waaruit de reizigers twee weken lang in quarantaine moeten na aankomst. De Schotse regering bevestigde dat Spanje daaraan wordt toegevoegd. „Het besluit, mede genomen door Noord-Ierland, Wales en de Britse regering, is bedoeld om het risico van virusoverdracht door reizigers uit Spanje te verkleinen”, aldus de verklaring, die weinig later ook door het Noord-Ierse ministerie van Volksgezondheid werd uitgegeven.

Een woordvoerster van het Spaans ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdagavond besluiten van het Verenigd Koninkrijk te respecteren. Madrid houdt hierover contact met de Britse regering. Ze benadrukte dat Spanje veilig is, op enkele lokale en geïsoleerde brandhaarden na. De recente uitbraken van corona daar zijn volgens haar onder controle.

Verplichting mondkapjes

Langs een groot deel van de Belgische kust is het vanaf maandagmorgen in vier gemeenten verplicht overal in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, met uitzondering van het strand en natuurgebieden. De betrokken gemeenten gaan hiermee verder dan was afgesproken op het niveau van de provincie (West-Vlaanderen). De plicht geldt in alle gemeenten vanaf Oostende tot aan de Franse grens, met uitzondering van Middelkerke (tussen en Oostende en Nieuwpoort).

De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, zei dat de gemeenten de uitbreiding van de plicht zelf ter hand nemen omdat de federale overheden in zijn ogen te aarzelend optreden. In de havenstad Oostende is de verplichting zaterdag al ingegaan, maar hier weer niet voor fietsers.

Licht-oranje

Op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding is de kleur van heel België in licht-oranje veranderd, berichtten Belgische media zaterdag. Dat betekent dat er de afgelopen twee weken tussen de twintig en zestig besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Vrijwel het hele continent ten noorden van de Pyreneeën en ten zuiden van Scandinavië is lichtgeel gekleurd, met minder dan twintig gevallen per 100.000 inwoners. België en Luxemburg vormen een uitzondering. De nationale raad die over de bestrijding van het virus gaat, komt maandag vervroegd bijeen. Dan praat het over de toename van het aantal coronabesmettingen en mogelijk nieuwe maatregelen. De bijeenkomst stond eigenlijk pas vrijdag op het programma.

Sommige overheden wachten niet af. De provincie Antwerpen heeft zaterdag al besloten tot een „sociale bubbel van maximaal tien mensen” voor vier weken. Het is dan de bedoeling dat mensen tien anderen uitkiezen met wie ze in een maand tijd sociale contacten onderhouden en anderen uitsluiten. Het provinciale crisisteam vraagt alle familiebijeenkomsten of feestjes uit te stellen. Samenkomsten van meer dan tien mensen in openbare ruimtes zijn niet toegestaan en op alle drukke, voor het publiek toegankelijke plekken is het dragen van mondkapjes in de provincie Antwerpen verplicht voor iedereen ouder dan twaalf jaar. De gezondheidsautoriteiten stellen dat het aantal nieuwe besmettingen in de provincie hoger is dan elders in het land. En iedere patiënt besmet er nu bijna twee anderen, wat een hoog reproductiegetal is.

Hoog reproductiegetal Duitsland

In Duitsland zijn er in een dag tijd tijd 781 nieuwe corona-gevallen bijgekomen. Het dodental door Covid-19 steeg met zeven tot 9118. Dat heeft het Robert Koch-Institut (RKI) zaterdag bekendgemaakt. Volgens het Duitse equivalent van het RIVM zijn er nu in het land bijna 205.000 personen besmet geraakt met het virus. Van hen zijn er naar schatting inmiddels 190.000 genezen.

Het RKI stelde het reproductiegetal bij tot 1,24. Dat betekent dat 100 besmette personen nu gemiddeld 124 anderen aansteken. Een dag eerder was het reproductiegetal nog 1,08. Ook over een langere periode gemeten is de tendens stijgend.

Corona wereldwijd

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 16 miljoen besmettingen geconstateerd. Daarvan zijn er bijna tien miljoen mensen als hersteld bevestigd, terwijl er officieel bijna 650.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. De werkelijke cijfers liggen naar alle waarschijnlijkheid echter nog een stuk hoger.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.