Steun in Mexico voor verbod op omstreden ‘homotherapie’

In Mexico-Stad heeft een commissie van afgevaardigden een voorstel om de omstreden ‘homotherapie’ te verbieden aangenomen. In het voorstel staat onder meer dat iemand die deze therapie toch blijft geven vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen.

Het voorstel moet nog wel door het volledige huis van afgevaardigden worden goedgekeurd. De verwachting is dat dit in de komende twee weken gaat gebeuren. Daarmee zou Mexico-Stad het eerste gebied in Mexico zijn waar dit soort therapieën verboden zijn. De stad telt 8,9 miljoen inwoners.

Temistocles Villanueva van de regerende Morenapartij zegt blij te zijn met het resultaat. „Je bent veiliger”, zegt hij tegen Reuters. „Je zult minder te maken met geweld en als je te maken krijgt met geweld, dan zul je de steun krijgen van de autoriteiten.”

Homotherapie veroordeeld door VN

Homotherapie wordt al langer veroordeeld door professionals binnen de gezondheidszorg. De therapie kent veel vormen: soms is het psychologische therapie, soms worden er religieuze rituelen uitgevoerd en af en toe past men zelfs schoktherapie toe. Dit alles met de belofte dat de ‘patiënt’ hetero zal worden.

In mei verbood Duitsland de therapie voor kinderen, maar slechts een klein aantal landen heeft landelijke verboden. Alleen in Brazilië, Malta en Ecuador is ‘homotherapie’ overal verboden. Maar afgelopen woensdag riep Victor Madrigal-Borloz, expert op het gebied van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, op tot een wereldwijd verbod. Hij noemde de therapie „vernederend, discriminerend en geworteld in de overtuiging dat lhbti’ers op de een of andere manier minderwaardig zijn.”

Uit een recente enquête van de Verenigde Naties blijkt dat 98 procent van de ‘patiënten’ van deze therapie naar eigen zeggen psychologische schade op had gelopen. Sommigen werden bijvoorbeeld depressief en kregen zelfmoordneigingen. Uit een ander onderzoek blijkt dat jongeren die deze therapie hebben ondergaan twee keer vaker zelfmoordpogingen doen dan jongeren die geen homotherapie hadden gehad.

