Familie-uitje eindigt in 12 coronabesmettingen, vakantiehuisje uit verhuur

In het Zeeuwse Cadzand is een vakantiehuis van Roompot Vakantieparken uit de verhuur gehaald, nadat twaalf van de vijftien familieleden in het huisje besmet waren geraakt met corona. Het park heeft telefonisch contact met de familie opgenomen nadat die vorige week zondag voortijdig uit het Noordzee Résidence Cadzand-Bad was vertrokken.

De twaalf besmette vakantiegangers zitten inmiddels allemaal in quarantaine. Het uitje begon nadat het Belgische echtpaar Liliane Feys (71) en Hendrik Vandromme (74) naar het gemeentehuis van hun woonplaats Ledegem waren gegaan voor het vijftigjarig jubileum van hun huwelijk. Daarna, op zondag 5 juli, besloten de twee met 13 andere familieleden een week vakantie te vieren in de Zeeuwse badplaats.

Aan het eind van die week kreeg Liliane last, zo vertelt haar echtgenoot aan het Belgische HLN. „Op zaterdagavond kreeg mijn echtgenote zware hoofdpijn”, vertelt Hendrik. „Ze had ook 38 graden koorts. Zondag bleek dat niet beter te zijn, en toen hebben we onze huisarts in Rollegem-Kapelle gebeld.” Die adviseerde de familie om meteen terug naar huis te gaan en in quarantaine te gaan. En het vermoeden bleek correct, want zowel Liliane als elf andere familieleden testten positief op covid-19.

Geen verdere besmettingen

Het lijkt er niet op dat de familie nog voor verdere besmettingen heeft gezorgd. Zowel de familie als het vakantiepark zelf heeft namelijk maatregelen genomen om dat te voorkomen. „De villa is volledig gedesinfecteerd en geventileerd en nu, na een week, weer in gebruik genomen”, aldus een woordvoerder. Volgens hem is uit navraag, onder meer bij de GGD’s, gebleken dat er geen andere gasten of medewerkers van het park besmet zijn geraakt. Hij spreekt van “een geïsoleerd geval.”

Ook de familie vindt het aannemelijk dat zij geen anderen hebben besmet. „Omdat we meteen in quarantaine gegaan zijn — nog voor onze tests positief bleken te zijn. We denken dat we het virus opgelopen hebben in Nederland.”

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, waar Cadzand en Cadzand-Bad onder vallen, was niet van de besmetting op de hoogte gebracht. “Ik lees het nu ook zojuist in de media, vreemd”, twitterde ze maandagochtend.

Ik lees het nu ook zojuist in de media, vreemd. — Marga Vermue (@MargaVermue) July 20, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.