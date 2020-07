Spaanse regio opnieuw in lockdown

Het Spaanse Segrià gaat wederom in lockdown. De regio in Catalonië vlakbij Barcelona gaat als eerste op slot sinds de versoepelingen omtrent het coronavirus.

Dat kondigt de Catalaanse premier Quim Torra aan. Reden voor de lockdown is dat er in een kort tijdsbestek, volgens de Catalaanse regering, een zorgwekkende stijging van het aantal besmettingen in Segrià is geconstateerd. In een dag kwamen er vrijdag zestig besmettingen bij. Hoewel we hopen dat we zonder tegenwerkingen weer op vakantie naar Spanje kunnen en ook een aantal Nederlanders ondanks het virus deze zomer naar de costa’s gaan, is het coronavirus nog niet echt onder de duim.

Niet verplicht binnen blijven in Segrià

Segrià bevat 210.000 inwoners. De lockdown gaat zaterdag voor bewoners vanaf 12:00 uur in. Voor uitzonderingen is er tot 16:00 uur de mogelijkheid de regio in of uit te komen. Bewoners hoeven tijdens deze lockdown niet thuis te blijven. Er gelden voornamelijk beperkingen voor samenkomsten.

Spanje is een van de landen dat hard getroffen werd door het coronavirus. 28.000 mensen overleden aan de pandemie en momenteel staat de teller op meer dan 250.000 besmettingen. Alleen in Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en de VS overleden meer mensen aan het virus.

