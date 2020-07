Leden FNV met grote meerderheid akkoord met nieuw pensioenakkoord

De leden van het FNV hebben met grote meerderheid ingestemd met een nieuw pensioenakkoord. 64 leden stemden voor en 40 tegen. Daarmee staat er weinig meer in de weg van een nieuw pensioenstelsel en kan de Tweede Kamer het stelsel bespreken.

Het akkoord gaat over een fundamentele verandering van het pensioenstelsel zoals we dat nu kennen. In het huidige systeem betalen alle deelnemers in een pensioenfonds dezelfde premie en daar krijgen ze gelijke pensioenopbouw voor terug. Helemaal eerlijk is dat niet, want het geld van een jonge werknemer heeft veel langer de tijd om te renderen dan het geld van iemand die al tegen de AOW-leeftijd aanzit. Daarom komt dit systeem, ook wel de doorsneepremie genoemd, in het nieuwe pensioenakkoord te vervallen.

Meer beleggingen in nieuw pensioenakkoord

In plaats daarvan zullen pensioenfondsen de pensioenen veel vaker beleggen. Dit betekent dat de pensioenen meer met de beurs zullen meebewegen en dat niet de hoogte van de pensioenuitkering, maar de hoogte van de ingelegde premie in het pensioencontract wordt vastgelegd. Dit zorgt voor meer onzekerheid, maar de verwachting van kabinet, werkgevers en FNV is dat pensioenen daardoor vaker omhoog dan omlaag zullen gaan, meldt onder meer de NOS.

Door het nieuwe pensioenakkoord zullen vooral jongeren en zzp’ers profiteren. Mensen tussen ongeveer 35 en 55 jaar zien hun pensioen juist krimpen: zij hebben lang ingelegd, maar krijgen er in het nieuwe systeem minder voor terug, omdat de ‘subsidie’ van jongere premiebetalers deels wegvalt. Dit geld gaat nu namelijk naar de pensioenen van de jongeren zelf. Deze groep gaat er in totaal 60 miljard euro op achteruit, maar dit bedrag wordt gecompenseerd. Ouderen die al bijna met pensioen gaan zullen weinig merken van de veranderingen in het nieuwe systeem.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.