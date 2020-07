Quarantaines leiden tot verkeersongelukken in Marokko met 15 doden tot gevolg

De quarantaine waar de Marokkaanse autoriteiten begin deze week acht steden in plaatsten, heeft volgens woensdag gepubliceerde cijfers tot bijna tweehonderd verkeersongelukken geleid.

In de paniek die ontstond door de quarantaines, die kort van te voren werden aangekondigd, zijn veel mensen op pad gegaan om nog gauw in een bepaalde stad te komen of om er weg te gaan. Op de wegen leidde dit zondag en maandag tot enorme files en veel verkeersongelukken, waarbij vijftien doden en meer dan driehonderd gewonden zijn gevallen. Onder de gewonden, zaten zeker twintig mensen die zwaargewond zijn geraakt. Het ministerie van Transport zegt dat het aantal verkeersslachtoffers niet erg veel hoger is dan ‘normaal’ in deze tijd van het jaar.

Offerfeest

De regering kwam zondagavond opeens met de quarantainemaatregel voor de acht steden, inclusief Casablanca, Marrakesh en Tanger. Dit was in de aanloop naar het islamitische feest Aïd al-Adha of Offerfeest, eind deze week.

Dan gaan normaal gesproken veel mensen de weg op vanwege familiebijeenkomsten. De maatregel leidde tot ongebruikelijk veel kritiek in Marokkaanse media op het regeringsbeleid. De regering werd ‘onverantwoordelijk’ en ‘ondoordacht’ genoemd en zou een gevaarlijk spel spelen door een quarantaine slechts vijf uur van de voren af te kondigen.

Het land van 36 miljoen inwoners heeft tot nu toe relatief weinig geleden onder het virus uit China. Het land telde circa 22.000 besmettingen en 334 sterfgevallen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.