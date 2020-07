Acht grote steden Marokko zijn in quarantaine gegaan

In Marokko zijn vandaag acht belangrijke steden in quarantaine gegaan. Het is niet toegestaan naar die steden te gaan of die te verlaten zonder dringende reden.

De autoriteiten in de hoofdstad Rabat hebben niet aangegeven hoe lang ze op slot gaan. Het gaat om de economische hoofdstad Casablanca, Fès, Marrakesh, Meknès, Tanger, Tétouan en de tussen Casablanca en Marrakesh gelegen plaatsen Berechid en Settat. Tanger is in economisch opzicht de tweede stad van het land en Marrakesh een van de belangrijkste toeristische trekpleisters.

De quarantaine zou nodig zijn omdat de bevolking zich niet goed houdt aan eerder uitgevaardigde coronamaatregelen volgens verklaringen van de ministeries van Gezondheid en van Binnenlandse Zaken. Daarom verspreidt het virus zich weer.

Marokko voor het Offerfeest ‘op slot’

De steden gaan kort voor een belangrijke islamitisch feest, het Aïd al-Adha of Offerfeest, op slot. Het feest brengt normaal gesproken veel families bij elkaar. Het begint dit jaar in de avond van 30 juli en duurt tot 3 augustus. Marokko stelde begin maart de eerste besmetting vast en de regering ging tot ingrijpende maatregelen over om verspreiding van het virus tegen te gaan inclusief de sluiting van de grenzen. De noodtoestand die wegens het virus is uitgeroepen is eerder deze maand op het laatste moment weer verlengd en duurt nu tot 10 augustus.

Het land van 36 miljoen inwoners is relatief gezien niet zwaar door het virus getroffen. Marokko telde 20.000 besmettingen en ruim driehonderd sterfgevallen.

Gedeeltelijke lockdown in Algerije

De Algerijnse regering plaatst een groot deel van het land in de avond en nacht in een lockdown als gevolg van een plotselinge stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen. De lockdown geldt vanaf morgen voor vijftien dagen in de meeste provincies. Het betreft 29 van de 48 ‘wilayas’ of provincies en het komt neer op een uitgaansverbod van 20.00 uur tot 5.00 uur.

De regering besloot tot de maatregel nadat afgelopen week dagelijks meer nieuwe besmettingen waren geregistreerd dan eerder tijdens deze crisis. Vrijdag waren er 675 nieuwe gevallen. Het virus dook eind februari in Algerije op en het land registreerde ruim 37.350 gevallen en er zijn 1155 coronapatiënten overleden.

Agressie tegen verplegend personeel

De regering wil ook drastisch ingrijpen om agressie tegen verplegend personeel of andere medewerkers in de medische sector tegen te gaan. De strafwet wordt volgens de ministerraad aangepast en er komen zware straffen voor belagers van zorgmedewerkers. Agressie in medische centra is volgens de regering een groot probleem geworden door de uitbraak van het virus.

Op alle verbale agressie tegen de zorgverleners komt een gevangenisstraf van één tot drie jaar te staan. Bij fysiek geweld komt de straf uit op drie tot tien jaar cel. Wanneer het geweld leidt tot de dood van het slachtoffer is de straf levenslang.

