Man slaat zwangere vrouw nadat zij hem aanspreekt vanwege vervuiling

Toen een hoogzwangere Britse vrouw een man aansprak omdat hij afval achterliet op straat, sloeg hij haar in de buik en op het hoofd. De man ontsnapte en wordt nog gezocht.

Niet iedereen vindt het even makkelijk om hun eigen vuilnis gewoon even in de prullenbak te gooien. Als je mensen daarop aanspreekt, gaan ze soms in de verdediging. Sommige mensen gaan daar echter wel heel ver mee. Een Britse man sloeg afgelopen weekend een hoogzwangere vrouw omdat zij hem aansprak vanwege vervuiling.

‘Dit had veel erger kunnen aflopen’

Het incident vond plaats in het Britse Alsager, schrijft Britse tabloid The Sun. De hoogzwangere vrouw en een man, allebei in de twintig, zagen daar een andere man afval op de grond gooien. De vrouw sprak de vervuiler aan en toen sloeg hij haar op het hoofd. Daarop zei de vrouw dat ze zwanger was, waarna de man haar ook nog in de buik sloeg. Een andere man kwam tussen de twee, en werd ook in het gezicht geslagen. De dader ging ervandoor.

De zwangere vrouw en de man die haar probeerde te helpen lieten zich checken in het ziekenhuis. De zwangere vrouw was er gelukkig niet slecht aan toe, maar de behulpzame man heeft het zwaarder te verduren gehad. Zijn gezicht is serieus gewond. De politie is nu op zoek naar de dader, die beschreven wordt als een 25-jarige witte man. „Dit had veel erger kunnen zijn”, zei de verantwoordelijke politieagent.

Lees ook: Kabinet wil corona-app op 1 september landelijk gebruiken

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.