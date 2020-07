Kabinet wil corona-app op 1 september landelijk gebruiken

Het ministerie van Volksgezondheid wil de corona-app CoronaMelder per 1 september lanceren. Uit een tijdlijn die het ministerie heeft gepubliceerd, blijkt dat de voorgenomen landelijke introductie op die datum staat gepland.

Voor die tijd worden tests uitgevoerd. Vanaf 1 september is de app niet alleen landelijk beschikbaar, maar wordt die ook door de GGD’en ondersteund. De app is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek naar mensen die in contact zijn geweest met mensen die het virus dragen. Gebruik van de app is vrijwillig.

De GGD zal aan een besmet persoon vragen of die de corona-app gebruikt, waarna de app met hulp van de GGD-medewerker op een bepaalde manier zo wordt geactiveerd dat via codes andere app-gebruikers een melding krijgen.

Waarschuwing voor contact met coronavirus

De CoronaMelder waarschuwt mensen die in de veertien dagen daarvoor ongeveer 15 minuten lang in de nabijheid van iemand is geweest die positief is getest op het coronavirus. Dat kunnen bijvoorbeeld medereizigers zijn in het openbaar vervoer.

De corona-app kan onbekenden waarschuwen. Dat gebeurt anoniem. De ontvanger van de melding krijgt een advies over de vraag wat het beste is om te doen. De bedoeling is dat door deze waarschuwing het risico omlaag gaat dat mensen onbewust het virus overdragen op anderen.

Aanvulling op andere maatregelen

De app is een aanvulling op de andere maatregelen, stelt het ministerie. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand houden, handen vaak wassen en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer overeind blijven.

In Twente zijn mensen de corona-app aan het testen, daar kijken ze of de app gebruiksvriendelijk is en voldoet aan alle privacy-eisen. Ook privacy-waakhond Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met een oordeel over de app.

Er volgt nog een landelijke campagne over de app en het downloaden daarvan.

