Voor het eerst in acht jaar is er een baby geboren in het kleinste dorp van Italië

Vrolijk nieuws uit Morterone, het kleinste dorpje van Italië. Daar is zondag een nieuwe inwoner geboren. En niet zomaar één: Het is de eerste baby die er in acht jaar werd geboren.

Het bevolkingsaantal van het Italiaanse dorpje Morterone steeg afgelopen zondag tot 29 na de geboorte van het jongetje Denis. Het jongetje is de eerste baby in acht jaar. De burgemeester van kleinste dorpje van Italië, Antonelle Invernizzi, noemt de geboorte „een waar feest voor de hele gemeenschap”.

Eerste strik in acht jaar

De ouders van Denis, Matteo en Sara, kondigden het goede nieuws van de geboorte aan met een traditionele strik op hun voordeur. Alsof die eerste strik in acht jaar nog niet bijzonder genoeg was, is Denis ook geboren tijdens de coronapandemie. Morterone bevindt zich in Lombardije, de Italiaanse regio waar het coronavirus als eerste in Europa uitbrak en die zwaar werd getroffen. Het kleine dorpje bleef echter gespaard door het virus.

Toch was het voor de kersverse ouders Sara en Matteo niet gemakkelijk om een zwangerschap door te maken tijdens de coronacrisis. Ze konden hun blijdschap immers niet makkelijk delen met familie en vrienden.

Dalende trend

Slechts enkele weken geleden werd bekendgemaakt dat het geboortecijfer in Italië, dat al jaren een dalende trend volgt, in 2019 op een absoluut dieptepunt kwam. Er werden vorig jaar 420.170 baby’s geboren in Italië, het laagste cijfers sinds het begin van de telling in 1861.

