Indiaas meisje (3) door twee mannen verkracht en vermoord, daders zeggen dat het ‘zwarte magie’ was

Een weerzinwekkend tafereel in het Indiase Chhindwara. Daar is een meisje van slechts drie jaar oud verkracht en verstikt door twee mannen. Nadat de twee mannen deze gruweldaad verricht hadden, hebben ze het lichaam van het meisje in een zak gedaan en in een dam gegooid. Daarna beweerden ze dat het meisje waarschijnlijk ‘was geofferd voor zwarte magie’.

Het lichaam werd dinsdag gevonden. Zaterdag werd al gemeld dat het meisje vermist was, in een klein dorpje veertig kilometer van de plaats delict. Sindsdien zijn er meer dan 300 mensen in twee dagen ondervraagd, zo laat politiechef Vivek Agarwal weten aan Times of India. „We hebben onze zoektocht nu teruggebracht tot twee verdachten en we hebben deze mannen op dinsdagavond gearresteerd.”

De autopsie bevestigt het kind op een gruwelijke manier aangerand en verkracht is. De politie vermoedt dat de twee mannen het meisje een mondknevel hadden omgedaan en een doek om haar gezicht hadden gewonden tijdens de verkrachting. Ze is waarschijnlijk overleden door verstikking.

Zwarte magie

„Ze hebben het kind verkracht, vermoord en het lichaam gedumpt – allemaal binnen een uur”, vertelt Agarwal. „Daarna probeerden ze de politie te misleiden tijdens het onderzoek en hebben ze geruchten verspreid dat het meisje waarschijnlijk is geofferd voor zwarte magie.”

De kans dat de twee mannen ooit nog recidiveren, is erg klein: in dit gebied van India staat op het verkrachten van meisjes van onder de twaalf jaar de doodstraf.

