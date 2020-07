Bíjna nieuw record: akkoord EU-top na 90 uur onderhandelen

De onderhandelingen duurden vier dagen en vier nachten. De EU-top heeft nu een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting van de EU, die zo’n 1100 miljard euro omvat.

‘Deal!’

„Deal” twitterde Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, vanmorgen. „Het is een goede deal, het is een sterke deal en het is de beste deal voor Europa”, zei hij vanmorgen vroeg in een persconferentie.

Gisteravond kwam hij met een nieuw onderhandelingsvoorstel, waarover de hele nacht druk is gerekend en onderhandeld, en met resultaat.

Na ruim vier dagen vergaderen is het Michel gelukt de Europese leiders op één lijn te krijgen over de EU-begroting en het coronaherstelfonds. De leiders kwamen vanaf 05.15 uur kort in de plenaire zaal bij elkaar. Om 06.00 uur gaven Michel en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie een persconferentie.

Puzzel EU-top Het was een flinke puzzel, maar in het coronapakket zit nu 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Landen die subsidies krijgen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en hervormingen doorvoeren. Dat was een van de eisen van Nederland. Er komt wel minder geld beschikbaar voor innovaties dan Nederland had gewild.

Goed pakket

Premier Rutte sprak op de persconferentie over een „omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd.”

De afgelopen dagen was er in Europa veel kritiek op Rutte, omdat die zich te hard zou opstellen tegenover andere lidstaten. Rutte was fel tegenstander van het geven van subsidies aan Spanje, Italië en Portugal. Hij zei dat die landen eerst moeten toezeggen dat ze hun economie hervormen.

In het akkoord is nu bepaald dat landen voortdurend kunnen worden aangesproken op de gemaakte afspraken voordat ze geld krijgen. „In het uiterste geval kan dat betekenen dat er aan de noodrem wordt getrokken als die landen te weinig hebben uitgevoerd.”

Bijna nieuw record

Deze EU-top leek de langste ooit te worden, maar het record blijft in handen van de regeringsleiders die in 2000 in Nice bijeenkwamen. Toen moesten er ingrijpende besluiten worden genomen om de unie klaar te maken voor de beoogde uitbreiding en nieuwe stemverhoudingen.

Dat ook deze EU-top zo lang zou duren, had niemand van te voren verwacht. Met hoogstens een uitloop op zondag, werd gedacht.

