Nederlanders douchen liever wat korter dan wat kouder

Kouder douchen? Brrrrrrr, niets daarvan! Nederland doucht liever korter dan kouder voor milieu, zo blijkt uit onderzoek.

Achter gesloten badkamerdeuren is de bijna mysterieuze en geheimzinnige naam van het onderzoek van Hansgrohe, uitgevoerd door EM Onderzoek. Logisch is dat ook, want dit bedrijf is een kranen- en douchespecialist en wil dus precies weten wat er achter dat ‘gesloten deurtje’ gebeurt.

Rillen voor moeder aarde

Ruim duizend Nederlandse consumenten is naar hun douche- en badkamergebruik gevraagd. 40 procent van hen is bereid korter te douchen om het milieu te ontzien, zo komt vandaag uit dat onderzoek naar buiten. We douchen liever korter dan kouder om moeder aarde te sparen: 14 procent vindt het geen probleem om te rillen onder de douche uit milieuoverwegingen. 9 procent ziet af van een warme douche om meer over te houden aan het einde van de maand en 28 procent doucht korter om die reden.

Kosten douchen te hoog ingeschat

Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlanders geen idee hebben wat een gemiddelde douchebeurt kost. Over het algemeen denken ondervraagden dat acht minuten op 40 graden Celsius douchen 12,20 euro kost. In werkelijkheid liggen de gemiddelden rond de 40 cent. Een fors verschil, dus.

Het aantal liters water dat gemiddeld wordt gebruikt bij een douchebeurt van acht minuten wordt met 82 liter goed ingeschat. Zo gebruikt een gemiddelde douche ongeveer 88 tot 96 liter water bij een douchebeurt van acht minuten. De meerderheid van de Nederlanders (51 procent) doucht tussen de 35 tot 40 graden Celsius. 8 procent is koudbloedig en kiest voor een hetere straal. Daarentegen vindt 41 procent het zalig om met een douchebeurt van 35 graden Celsius of lager de dag ‘koud’ te beginnen of af te sluiten.

Een momentje van ontspanning

Naast duurzaamheid, speelt comfort uiteraard een grote rol bij het douchen. Ruim 80 procent bepaalt op basis van het volume van de douchestraal welke doucheset er in huis komt. 73 procent geeft aan dat het verstellen van de straal sterk meeweegt. En niet voor niets: 65 procent van de Nederlanders doucht om een wellness-gevoel te ervaren en ziet het nemen van een douche als een momentje van ontspanning voor zichzelf. Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar is een douchebeurt zelfs nog belangrijker om in de chill modus te raken: 75 procent ervaart dat wellness-gevoel.

Jongeren verkiezen prijs/kwaliteit boven duurzaamheid

Dat ‘duurzaamheid’ een grote rol speelt in het aankoopproces van een doucheset wordt bevestigd: 59 procent neemt dit mee in de overwegingen. Zo wordt onder meer gelet op waterverbruik. Voor vrouwen is duurzaamheid belangrijker (64 procent) dan voor mannen (54 procent). Voor 66 procent van de Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar is duurzaamheid een belangrijke factor, tegen 42 procent van de 18 tot 25-jarigen, juist de groep die voor het milieu nog weleens met spandoeken de straat op gaat. De jongeren hechten meer aan een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Eerder onderzoek: pubers spetteren wat af

Vooral Nederlandse pubers moeten echt heel erg schoon zijn, schreef Metro al eens over een ouder onderzoek. Gemiddeld staan we 5 keer per week 9 minuten onder de douche, berekende Milieu Centraal een paar jaar geleden. Dat vond de organisatie al veel, maar jongeren deden er toen – en nu waarschijnlijk nog steeds – rustig nog een schepje bovenop: bijna 12 minuten per dag, elke dag van de week.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.