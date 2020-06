6 nieuwe sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames door coronavirus

Het RIVM heeft de afgelopen vierentwintig uur zes nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus binnen gekregen. Zondag ging het nog om vijf gemelde stergevallen.

Het totale dodental stijgt hiermee naar 5962. Er kwamen ook negen nieuwe ziekenhuisopnames binnen.

Het aantal positieve besmettingen is in de afgelopen 24 uur gestegen met 103. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is of is geweest met het virus komt hiermee op 46.545. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.744 mensen opgenomen (geweest).

Het werkelijke aantal besmettingen met het coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Piek

Sinds de piek van begin april daalt het sterftecijfer. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken af. Volgens het RIVM komt de afname door de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de verspreiding van het virus.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.