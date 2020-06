Truck rijdt in op menigte tijdens protest in Minneapolis

Bij een protest zondag op een afgesloten snelweg in de Amerikaanse stad Minneapolis is een vrachtwagen met hoge snelheid ingereden op demonstranten. Volgens de autoriteiten zou het gaan om een opzettelijke actie.

Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door woedende betogers.

Niemand van de betogers raakte gewond. Dat meldt de politie. Wel raakte de vrachtwagenchauffeur gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de chauffeur bezielde is onduidelijk.

Afgesloten snelweg

De autoriteiten onderzoeken hoe de truck op de snelweg is gekomen. Die was namelijk op dat tijdstip afgesloten, net als andere snelwegen rondom Minneapolis vanwege de grootschalige protesten tegen het politiegeweld in Amerika.

In tientallen Amerikaanse steden wordt gedemonstreerd na de dood van George Floyd. Hij stierf nadat een agent minutenlang een knie op zijn nek had gedrukt. In meerdere grote steden geldt daarom nu een avondklok en staat de Nationale Garde paraat.

Voor de rechter

De agent om wie het gaat, moet maandag voor de rechter verschijnen. CNN meldt dat hij om 13.00 uur (20.00 uur Nederlandse tijd) in de rechtbank wordt verwacht. Chauvin en drie andere agenten die bij de arrestatie betrokken waren, zijn onlangs ontslagen.

Alleen Chauvin wordt voor de dood van Floyd vervolgd, maar de familie van het slachtoffer hoop dat ook de andere agenten nog gearresteerd worden. „ Ze hebben genoeg bewijs om hen te ontslaan, dus ze hebben genoeg bewijs om ze te arresteren”, zegt Floyds broer Philonise tegen CNN. De politiechef van Minneapolis noemde de arrestatie een „schending van de menselijkheid” en zei dat de agenten daarom zijn ontslagen.

