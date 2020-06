Mond-op-mondbeademing mag weer: ‘Beademing is essentieel’

De afgelopen maanden gebeurde een reanimatie zonder mond-op-mondbeademing. Goed nieuws: vanaf vandaag mogen verpleegkundigen, burgerhulpverleners en omstanders weer reanimeren met hun mond erbij.

We zijn zeker blij, laat een woordvoerder van de Nederlandse Reanimatie Raad weten. „Mensen reageren over het algemeen ook heel positief.”

Stilstand

Het is telkens een afweging tussen het beschermen van de hulpverlener en de optimale zorg bij een circulatiestilstand (hartstilstand), legt hij het uit. „Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren die risico’s veel te groot, nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen, is het verantwoord de reanimatiezorg weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk.”

Betekent overigens niet dat het helemaal niet meer gebeurde. Want als je geliefde erbij neervalt en jij kunt hem of haar helpen, dan doe je dat natuurlijk meteen, beaamt hij. „En ook misschien als de buurman het nodig heeft. Die ruimte was er altijd wel.”

Borstkas

Reanimeren is ook zonder mond-op-mondbeademing wel te doen. „Compresssion only, noemen we dat. Het induwen van de borstkas dus. Maar je kunt het een niet met het ander vergelijken.”

Of de woordvoerder, die zelf ook regelmatig wordt opgeroepen voor een reanimatie, verwacht dat hulpverleners vanaf nu minder snel voor mond-op-mond kiezen? „Dat hopen we niet, hoor. Beademing is een essentieel onderdeel van de reanimatie, naar onze mening. Hoe kun je bloed rondpompen als er geen zuurstof in zit?”

Extra doden?

De raad besloot in maart dat het beter was om voorlopig geen mond-op-mondbeademing uit te voeren. Hoeveel mensen daardoor zijn overleden die anders hadden kunnen worden gered, is volgens de organisatie nu niet na te gaan. „Maar er is ook niet bekend hoeveel levens zijn gespaard, doordat hulpverleners door de maatregelen geen corona hebben gekregen”. Want dat iemand besmet wordt met corona bij een mond-op-mondbeademing van een coronapatiënt, is zo klaar als een klontje, besluit hij. „Dat is bijna 100 procent.”

