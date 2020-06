Racismedebat: Grote bedrijven als L’Oréal en Coca-Cola passen reclamemiddelen aan

Het wereldwijde racismedebat (Black Lives Matter) begint ook effect te hebben op diverse grote bedrijven. Onder meer L’Oréal, Unilever en Coco-Cola passen hun reclamemiddelen aan.

En daarmee vindt ook op commercieel vlak een beweging plaats. Make-upmerk L’Oréal stopt met de de reclametermen als ‘zuiver, wit en licht’ voor witmakende huidcrèmes. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson staakt de volledige productie van deze crèmes.

Gephotoshopte Beyoncé

Deze cosmetica-middelen houden nog vast aan het koloniale schoonheidsideaal, waarbij een lichte huid mooier zou zijn dan een donkere huid. L’Oréal lag in 2008 onder vuur voor een gephotoshopte wittere huid van zangeres Beyoncé in een reclamecampagne.

Multinational Unilever stopt daarnaast met adverteren op Facebook, Instagram en Twitter in de Verenigde Staten. Volgens de voedingsmiddelen gigant moeten social media meer doen tegen racisme en haatdragende reacties van gebruikers. Luis di Como, hoofd van Unilever, zegt in een interview met The Wall Street Journal: „Als je kijkt naar de mate van polarisatie en de presidentsverkiezingen die eraan zitten te komen is het belangrijk dat er veel meer gedaan wordt tegen haatdragende teksten.”

Ook schrapt de multinational het cosmeticamerk Fair & Lovely uit hun assortiment. De naam van dit merk suggereert dat alleen een licht huid mooi is. De vertaling van ‘fair’ is namelijk ‘licht’.

Grote kledingmerken volgen voorbeeld

Unilever is niet het enige merk dat stopt met advertenties op sociale media. Het populaire ijsmerk Ben & Jerry’s, een dochteronderneming van Unilever, schrapt ook hun online advertenties. Grote kledingmerken als The North Face en Patagonia volgen dit voorbeeld.

Maar ook frisdrankgigant Coca-Cola kondigt aan reclames op social media voor ten minste dertig dagen te stoppen. Dit om een statement te maken tegen racistische uitspraken op platforms als Twitter, Facebook en Instagram. CEO James Quincey zegt in een verklaring dat er geen plaats is voor racisme in de wereld en daarmee dus ook niet op social media.

Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook laat weten dat het platform strenger zal optreden tegen racistische of discriminerende advertenties.

