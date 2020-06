Weinig demonstranten op de Dam vandaag, vrees voor demonstratie zondag

Tientallen politie auto’s en ME-busjes stonden zaterdag uit voorzorg op de Dam in Amsterdam. Een voorspelde demonstratie tegen de coronaregels vond, op een paar demonstranten na, niet plaats.

Organisaties VirusWaanzin en Bevrijd Nederland sloten niet uit dat zaterdag, ondanks het verbod, demonstranten toch op de Dam zouden verzamelen. Echter verschenen er weinig actievoerders.

Demonstratie Malieveld

Volgens de politie zijn er in de loop van de dag een aantal mensen langs gekomen. Deze demonstranten verschenen niet alleen vanwege coronaregels, maar ook vanwege het Black Lives Matter-protest. Zij werden naar het Museumplein gestuurd, waar demonstreren is toegestaan.

Op Facebook gonst het geluiden dat de demonstratie zondag op het Malieveld in Den Haag, die ook verboden is, wel demonstranten zal trekken. VirusWaanzin spande een kort geding aan tegen het verbod van Burgemeester Johan Remkes. De rechtbank in Den Haag wees echter het verzoek om toch te mogen demonstreren af.

Vorige week werd ook een demonstratie van Viruswaanzin verboden. Ondanks dit verbod verscheen toch een groep demonstranten op het Malieveld.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.