Nederlandse jongens accepteren strafvoorstel drugshandel Sziget

De ‘drugsrunners van Sziget’ hebben vandaag hun strafvoorstel in Boedapest aanvaard. De een heeft tien jaar gevangenis gekregen, de ander acht jaar.

On-Nederlands: Gerinkel van kettingen van drugsverdachten Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal in de hal van het Budapest-Capital Regional Court.

Als een soort trofee worden ze binnengebracht. Met kettingen om de benen en in de handboeien. Het proces is lastig te volgen. — Crimina (@InaReitzema) June 29, 2020

Met allebei een linnen tasje, die ze met hun geboeide en rubberen ‘gehandschoende’ handen vasthielden, een mondmasker op en kettingen om de benen, arriveerden de twee jongens vandaag bij de rechtbank in Boedapest. Ze werden er binnengebracht als een soort trofee, twittert Ina Reitzema van Dagblad van het Noorden.

Roelf B.

What does The Island Of Freedom mean to you? ❤️ pic.twitter.com/VqnoIlzkSa — Sziget Festival (@szigetofficial) June 18, 2020

Terwijl de organisatie van Sziget op Twitter mooie herinneren ophaalt aan hun Island of Freedom, heeft vandaag de Nederlandse topsprinter Roelf B. uit Stadskanaal, die drie jaar geleden nog deel uitmaakte van de nationale estafetteploeg, schuld bekend aan drugshandel op het Hongaarse festival Sziget. Geen freedom voorlopig voor de twintiger: hij accepteert nu een gevangenisstraf van acht jaar.

Rechter

Zijn jeugdvriend en medeverdachte Gert-Jan N. zegt in de rechtbank in Boedapest „niet volledig verantwoordelijk” te zijn voor de drugshandel, schrijft De Telegraaf-verslaggever Marcel Vink. Wel heeft hij eveneens het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie geaccepteerd, voor tien jaar cel, schrijft het ANP.

In de snikhete rechtszaal probeerde hoofdverdachte N. de rechtbank te overtuigen dat hij zijn vriend niet had beïnvloed om de drugs te verkopen. Na overleg met zijn advocaat zei hij: „Sorry dat ik niet duidelijk heb geformuleerd. Ik verkocht drugs en had een prijslijst.”

Verwarrend

„Maar het is niet goed als je soms ja en nee zegt”, zei de rechter. „Ik schaam mij voor wat ik heb gedaan,” zei N.

De openbare aanklager wilde weten waarom hij in drugs handelde. N. zei dat hij dacht dat de strenge regels niet golden voor festivals. „Ik ben in festivals in Nederland geweest.” In een artikel dat hij had gelezen stond dat het er daar „anders aan toegaat dan in het echte leven”.

De langzaam in kettingen en handboeien lopende B. wilde niet in gaan op vragen van het ANP hoe hij was behandeld. Maar in de rechtbank zei de voormalige atleet dat hij hartproblemen heeft gekregen sinds hij in de gevangenis zit.

Mogelijk doet de rechter maandag al uitspraak in de zaak.

Gert-Jan zegt ‘niet volledig verantwoordelijk’ te zijn voor de drugshandel #drugsrunner — Marcel Vink (@marcelvink888) June 29, 2020

Duizenden pillen

De twee hadden eerder al bekend. Ze werden tijdens het grote muziekfestival betrapt met duizenden xtc-pillen en 20 kilo joints, die ze vanuit hun tent verkochten. Ze hadden 5000 gedrukte prijslijsten met daarop ook telefoonnummers. De drugs hadden een straatwaarde van circa 300.000 euro.

Nog even kort waarom het gaat. De twee werden op het Sziget-festival gepakt met zo’n 6700 xtc-pillen, en in totaal zo’n twintig kilo marihuana #drugsrunner — Marcel Vink (@marcelvink888) June 29, 2020

Niet levenslang

Nu de verdachten allebei het aanbod hebben geaccepteerd, wordt de zaak verder niet inhoudelijk behandeld. De rechter moet beslissen of de straf proportioneel is. Als dat het geval is, mogen de verdachten hun straf in Nederland uitzitten. Als de Nederlanders niet akkoord waren gegaan met de strafeis, was het mogelijk dat hun zaken later inhoudelijk werden behandeld. In dat geval riskeerden zij een levenslange gevangenisstraf.

Roelf B., de topatleet die terechtstaat voor drugshandel op het Sziget-muziekfestival vorig jaar, heeft maandagochtend in de rechtbank van Boedapest schuld erkend https://t.co/DwsVWxsRJN — De Telegraaf (@telegraaf) June 29, 2020

