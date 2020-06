Artiesten demonstreren met filmpje, ‘theateraffiches-loper’ en stille fanfare

Tientallen kunstenaars demonstreren op originele wijze bij de ingang van de Tweede Kamer. Die praten vandaag met cultuurminister Ingrid van Engelshoven over het kunstbeleid in de komende vier jaar.

De betogers hebben, geheel in stijl, een loper gemaakt van theateraffiches en uitgelegd voor de deur van het Kamergebouw op het Plein. Ook is de stille fanfare van de partij.

Over de loper van voorstellingen die geannuleerd zijn door corona. Cultuur heeft zulke grote klappen gekregen en einde is nog niet in zicht. Onmisbare sector, óók voor onze economie, dreigt om te vallen. Er moet veel meer steun komen van kabinet. Zo debat. #cultuur pic.twitter.com/XHVNNtcszU — Corinne Ellemeet (@CorinneEllemeet) June 29, 2020

Kunstwereld

Onder de demonstranten is de 84-jarige acteur Hans Croiset, tweevoudig winnaar van de prestigieuze toneelprijs Louis d’Or. „Ik sta hier niet voor mezelf, want ik heb een rijk gesubsidieerd leven achter de rug. Ik sta hier voor al die zzp’ers”, zegt Croiset. Hij pleit voor een cao voor alle toneelspelers. Actrice Anne-Wil Blankers (79) zegt dat de kunstwereld de komende tijd 1,5 miljard euro nodig heeft.

De boodschap van vandaag is: CULTUUR IS ONMISBAAR. Zoveel instanties dreigen om te vallen en zoveel mensen gaan hun baan verliezen als de overheid nu niet helpt. RED DE CULTUUR! — Jacob Derwig (@JacobDerwig) June 29, 2020

Vele andere acteurs, cabaretiers en andere (klein)kunstenaars sprongen ook al in de bres. „Voor de liefhebber is het een gemis, voor de sector een ramp”, zegt Halina Reijn in het filmpje van #reddecultuur. „Gebruik je creativiteit, zou ik tegen het kabinet willen zeggen”, zegt Gijs Scholten van Aschat. „Red de cultuur”, zegt iedereen in het filmpje, en ook vele cultuurminnenden op social media. Er is zelfs een #OdeAanDeKunstChallenge gaande, waar iedereen op eigen wijze invulling aan geeft.

Today I bring an ode to the brilliant artist, rapper and hip hop producer Businessman “come on little bitch give me some motherfucking money right now” music & lyrics by Businessman, live performed at M_M Art Space, Bijlmer #RedDeCultuur #OdeAanDeKunstChallenge pic.twitter.com/gvbBgmEkv5 — Airco Caravan (@AircoCaravan) June 22, 2020

Straks het belangrijke cultuurdebat! Fijn dat ik mocht helpen oproepen, uit naam van iedereen die werkzaam is in en iedereen die geniet van de kunsten. Jammer dat ik m’n bril niet kon vinden! 😊 pic.twitter.com/3C9yTDsyxO — Sanne Wallis deVries (@SanneWallis) June 29, 2020

Kamer

PvdA, SP en GroenLinks pleiten vandaag voor een ambitieuzer noodfonds, laat Lodewijk Asscher weten. Minister Van Engelshoven uitte een paar dagen geleden nog haar blijdschap over „die stip aan de horizon”.

Fantastisch dat theatermakers, acteurs,muzikanten en andere performers hun kunsten weer aan meer mensen kunnen tonen. Afgelopen tijd was erg moeilijk. 1,5 meter is nog noodzaak, maar nu is daar dan die stip aan de horizon. Meer mensen kunnen genieten van prachtige voorstellingen! — Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) June 24, 2020

Een belangrijke oproep!👇 Vandaag pleit ik samen met GroenLinks en SP in de Kamer voor een ambitieuzer noodfonds. Help ook mee en #RedDeCultuur 👉https://t.co/aXjXrrRjXq pic.twitter.com/SXYj3TEINm — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) June 29, 2020

Scapino

Het kabinet heeft van 2021 tot en met 2024 bijna 200 miljoen per jaar te vergeven voor de basisinfrastructuur ofwel BIS. De Raad voor Cultuur wil meer instellingen met een vernieuwend aanbod de kans geven, soms ten koste van gevestigde en gewaardeerde instellingen, zoals het Scapino Ballet in Rotterdam.

Red de mensen die een feest compleet maken! Het gaat om de mensen die tijdens onze feestjes de muziek verzorgen, de kleine zalen waar lokale bandjes en toneelgroepen mogen optreden, om de muzikanten die zorgen voor het optreden in de kroeg. Dus gewoon steunen. #RedDeCultuur — Jorien Geerdink (@jorien71) June 29, 2020

Dat dit bijna 75-jarige gezelschap in het bestel moet sneuvelen, veroorzaakte al veel commotie. De Raad zette zich verder in het bijzonder in voor organisaties buiten de Randstad en, onder meer, de terreinen popmuziek, musical, e-culture, regionale musea en design.

Beperkingen

De cultuurwereld heeft lang de deuren moeten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De zalen mogen slechts beperkt weer publiek ontvangen. In verband met de coronacrisis praat de Kamer maandag ook over aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot 2,6 miljard, zo liet belangenvereniging Kunsten ’92 vorige week weten.

