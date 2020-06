Facebook verwijdert berichten Trump-campagne om ‘nazisymbool’

Facebook heeft berichten van het campagneteam van Trump verwijderd, omdat er een omstreden nazisymbool bij zou staan. Al gebruikt Facebook precies hetzelfde symbool als een van hun emoji’s, zegt team Trump.

Facebook heeft berichten van het campagneteam van president Donald Trump verwijderd vanwege het gebruik van een omstreden symbool. Het ging volgens de krant Washington Post om een omgekeerde rode driehoek, die vergelijkbaar is met het symbool dat communisten en andere gevangenen moesten dragen in de concentratiekampen van nazi-Duitsland.

Breaking: Facebook pulls Trump ads for using Nazi hate symbol – Trump campaign runs ads with marking once used by Nazis to designate political prisoners – The Washington Post ⁦ @Facebook ⁩ #antifa https://t.co/xaC6ddQSOG

De omgekeerde rode driehoek verscheen onder meer in gesponsorde berichten van de campagnepagina Team Trump op Facebook. Die waarschuwde gebruikers voor „gevaarlijke extreemlinkse” groepen en vroeg lezers een petitie te ondertekenen tegen Antifa, een groep antifascistische activisten. Die zijn door Trump in verband gebracht met recente rellen, al is er geen bewijs dat ze een rol van betekenis speelden.

Op Twitter wordt verdeeld gereageerd. Zo zegt iemand dat Big Tech „gek geworden” is. „Het lijkt precies op de emoji die Facebook zelf ook gebruikt, en ook op verkeersborden door heel het land.”

Big Tech has gone insane.

They are banning a @realDonaldTrump ad that looks exactly the same as one of Facebook’s own emojis, graphics used on every cable network, and street signs all across the country.

Are you kidding me? pic.twitter.com/tClnFKJ6tr

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) June 18, 2020