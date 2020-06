Dode bij schietincident Black Lives Matter-betoging in Kentucky

Tijdens een vreedzame betoging van Black Lives Matter (BLM) in Louisville in Kentucky is een dode gevallen. Het slachtoffer werd doodgeschoten in Jefferson Square Park. Een tweede slachtoffer is gewond geraakt.

Op filmpjes op sociale media is te zien dat een witte man het vuur opent op de betogers. Of hij is opgepakt is nog niet duidelijk. De schutter zou een dakloze zijn die het park uit werd gezet ten behoeve van de BLM-betoging.

Greg Fischer, burgemeester van de stad, laat weten enorm bedroefd te zijn door het geweld. „Het is een tragedie dat de plek van een vreedzaam protest nu een plaats delict is”, laat Fischer weten.

I am deeply saddened by the violence that erupted in Jefferson Square Park tonight, where those who have been voicing their concerns have been gathered. It is a tragedy that this area of peaceful protest is now a crime scene. 1/2 — Mayor Greg Fischer (@louisvillemayor) June 28, 2020

Breonna Taylor

De demonstranten waren bijeengekomen om gerechtigheid te eisen voor de zwarte ambulancemedewerker Breonna Taylor (26). Ze werd in maart in haar eigen huis doodgeschoten door politiemensen in burger, die een inval deden op zoek naar drugs. Drugs werden echter niet gevonden.

Black Lives Matter-beweging

Bijna dagelijks zijn er Black Lives Matter-betogingen waarbij mensen demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Ook wordt er regelmatig betogingen gehouden om gerechtigheid te vragen voor mensen die door een combinatie van racisme en politiegeweld om het leven kwamen, zoals Breonna Taylor. De betogingen zijn ontstaan naar aanleiding van de dood van de Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam.

