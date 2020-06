Amerikanen mogen ook na 1 juli niet de EU in

1 juli is voor veel landen en regio’s een datum waarop de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld worden. Dat geldt ook voor de Europese Unie (EU). Toch kijkt het streng naar wat er versoepeld mag worden.

Hoewel de Europese Unie zijn grenzen voor niet-Europeanen na 1 juli geleidelijk weer wil opengooien, zijn Amerikanen vooralsnog niet welkom. Volgens de krant The New York Times staan de Verenigde Staten op een conceptlijst van landen die bij de aanpak van het coronavirus hun zaakjes nog niet op orde hebben. Reizigers uit deze landen zijn voorlopig nog niet gewenst in Europa.

Forse knauw

Het dagblad spreekt over een forse knauw voor het Amerikaanse prestige in de wereld. Het zou ook een afwijzing zijn van de manier waarop de Amerikaanse president Trump omgaat met de coronacrisis. Op de conceptlijst landen met ‘ongewenste’ bezoekers staan onder meer Rusland en Brazilië, waar de corona-uitbraak ook nog niet onder controle is. Chinese toeristen daarentegen zouden wel weer mogen komen.

Bezoekers uit de Verenigde Staten en de rest van de wereld mogen sinds half maart de Europese Unie niet in, op enkele uitzonderingen na. Een definitief besluit over het heropenen van de Europese Unie wordt begin volgende week verwacht. Europeanen op hun beurt mogen nog steeds de VS niet in.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.