Rechtszaak verpleeghuisbewoners tegen Staat van de baan

Verpleeghuisbewoners en hun familieleden die meer bewegingsvrijheid en bezoek willen, zien af van een rechtszaak tegen de Staat. Die is na een goed gesprek met het ministerie van Volksgezondheid niet meer nodig, zegt advocaat Liesbeth Zegveld.

Zegveld eiste namens de bewoners en hun familie dat minister Hugo de Jonge verpleeghuizen met onnodig strenge bezoek- en uitgaansregels uiterlijk woensdag 24 juni tot de orde zou roepen. Het verbod voor verpleeghuisbewoners om bezoek te ontvangen en erop uit te gaan, is opgeheven nu het coronavirus lijkt beteugeld. Maar sommige instellingen durven dat nog niet toe te staan en handhaven toch nog strengere voorschriften. Ze schenden daarmee de grondrechten van hun bewoners, stelt Zegveld.

Persconferentie

De advocaat noch het ministerie wil verder iets kwijt over het verloop van hun gesprek. Maar waarschijnlijk volgt er woensdag meer, zeggen ingewijden. Woensdagavond geven minister De Jonge en premier Mark Rutte weer een persconferentie over de aanpak van de coronacrisis. Verwacht wordt dat er enorme versoepelingen aangekondigd worden.

De Jonge noemde de regeling rondom verzorgingstehuizen afgelopen vrijdag nog het zwaarste besluit dat er tijdens deze coronacrisis genomen is. Het kabinet wil naar verluidt dat tehuizen waar geen coronabesmettingen meer zijn vanaf 15 juli weer volledig open gaan. Of in sommige gevallen zelfs eerder als dat mogelijk is.

