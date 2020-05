‘VS wil uit verdrag Open Skies stappen na schending Rusland’

De Verenigde Staten zijn van plan uit het zogenoemde Open Skies-verdrag uit 1992 te stappen. Daarin hebben 35 landen afgesproken dat ze met ongewapende militaire verkenningsvliegtuigen in overleg in elkaars luchtruim mogen vliegen.

Volgens enkele regeringsfunctionarissen wil Washington uit het verdrag stappen, omdat Rusland zich niet aan de voorwaarden zou houden. Het vertrek moet de komende zes maanden gestalte krijgen, afhankelijk van de opzegvoorwaarden in het verdrag.

Het Open Skies-verdrag

Het Open Skies-verdrag werd gesloten tussen de NAVO en de landen van het voormalige Warschau-pact. Door de luchtruimen voor elkaar open te stellen moeten conflicten worden voorkomen. Het trad in 2002 in werking.

Het besluit om uit het verdrag te stappen komt na een onderzoek van een half jaar, aldus de functionarissen. De VS constateerde dat Rusland diverse keren vluchten van Amerikaanse toestellen had geweigerd in strijd met de overeenkomst. Het is daarom niet meer „in het belang van Amerika” om er lid van te zijn.

Niet de eerste keer

Amerika zegt niet voor de eerste keer een dergelijk verdrag op. De VS stapte vorig jaar ook al uit het INF-verdrag met Rusland op waarin een verbod op het testen met (nucleaire) middellangeafstandsraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5500 kilometer is afgesproken. Die overeenkomst werd in 1987 getekend door de Amerikaanse en Sovjetleiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Volgens de VS hield Rusland zich al langer niet aan dat verbod.

