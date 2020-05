Vier positieve coronagevallen op Limburgse basisschool

Liefst vier leraren op de Limburgse basisschool De Veldhof in het plaatsje Eygelshoven hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft iemand van de Zuid-Limburgse GGD bevestigd tegenover 1Limburg.

De vier personeelsleden zijn in quarantaine geplaatst. Alle andere personeelsleden van De Veldhof worden getest om te zien of zij het virus ook onder de leden hebben. Een groep is al getest, de anderen worden uiterlijk vrijdag aan de test onderwerpen.

Contactonderzoek

Christian Hoebe, hoogleraar en hoofd infectieziektebestrijding bij GGD Zuid-Limburg, ziet de positieve gevallen niet als een verrassing. „Dat kan voorkomen in deze fase. Daarom zitten we er ook kort op en doen we bronnen contactonderzoek.”

Pas als de resultaten van die tests binnen zijn, wordt er gekeken naar mogelijke vervolgstappen. Hoebe wil nog niet zeggen of dat kan leiden tot het sluiten van de scholen. „Dat is speculeren. Het onderzoek loopt nog, dus is het wat voorbarig om nu al in te gaan op wat mogelijk is of niet.”

De resultaten van het hygiëne-onderzoek op De Veldhof zijn wel al binnen. In dat onderzoek werd bekeken of de school zich goed had voorbereid met voorzorgsmaatregelen. En dat hadden ze allemaal goed voor elkaar”, aldus Hoebe.

Scholen open

Afgelopen week gingen de basisscholen open. Toch kwamen vorige week naar schatting 55.000 leerlingen niet naar hun eerste schooldag in twee maanden. „Veel scholen maken zich zorgen over het begeleiden van deze leerlingen als het hele team al wordt ingezet om het dagelijks onderwijs op school in te richten”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

