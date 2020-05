Mogelijk sancties VS tegen China bij veiligheidswet Hongkong

De Verenigde Staten stellen mogelijk sancties in tegen China als dat land ervoor kiest een omstreden veiligheidswet in te voeren om meer grip te krijgen op het autonome Hongkong, zegt Robert O’Brien, de nationale veiligheidsadviseur. Hij denkt dat Hongkong zijn status als financieel centrum kan kwijtraken als China zijn plannen doorzet. O’Brien deed die uitspraak in een interview met televisiezender NBC.

„Het lijkt erop dat de Chinese overheid Hongkong min of meer overneemt met deze nationale veiligheidswet”, aldus O’Brien. Meerdere Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben al gezegd dat de door China beoogde wetgeving een einde maakt aan de autonomie van Hongkong en slecht is voor zowel de Chinese economie als die van de voormalige Britse kroonkolonie.

Verlies aantrekkingskracht

Ook zouden de plannen van Peking gevolgen kunnen hebben voor de status van Hongkong in het Amerikaans recht. Daarmee hangt de status van de stadstaat als financieel centrum ook samen. Volgens O’Brien verliest Hongkong zijn aantrekkingskracht voor internationale bedrijven als het niet langer als een van de financiële centra van Oost-Azië geldt.

„Een reden waarom die bedrijven naar Hongkong kwamen is omdat het een rechtsstaat was, omdat er vrijhandel gedreven kon worden, omdat er een kapitalistisch systeem was, en omdat er een democratie en verkiezingen waren”, zei O’Brien. „Als die zaken wegvallen, weet ik niet of de financiële sector daar kan blijven.”

Traangas en waterkanonnen

Eerder vandaag pakte China mensen die demonstreerden tegen de nieuwe veiligheidswet hard aan. Zo werden waterkanonnen en traangas ingezet. Ook werden veel demonstranten opgepakt.

