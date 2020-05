Merkel staat op voor pers, journalist VS beschimpt tijdens demonstratie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat persvrijheid juist in deze tijd van corona een groot goed is. Volgens haar leidt de werkelijkheid bespreken vanuit verschillende standpunten tot gezamenlijke oplossingen.

„Goed onderbouwde informatie is juist nu voor ons allen van groot belang. Het gaat vaak om zeer complexe informatie die door journalisten begrijpelijk wordt gemaakt. Dat is voor de meningsvorming in onze samenleving heel belangrijk”, zegt de bondskanselier in een podcast. „Een democratie heeft openheid nodig, waarin kan worden gediscussieerd en verschillende meningen kunnen worden besproken. Zo kunnen we samen tot oplossingen te komen. Dat vereist tolerantie, maar ook kritiek op de eigen mening kunnen verdragen.”

Merkel zegt dankbaar en trots te zijn dat Duitsland nu al 75 jaar, sinds de Tweede Wereldoorlog, een vrije pers kent. „Maar dat belast ons ook met de plicht er elke dag voor te zorgen dat journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen.”

Of iedereen fiducie in haar heeft, is de vraag. Voor het kantoor van Merkel in haar kiesdistrict Stralsund verrees vrijdag een grafsteen, met het opschrift „persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, bewegingsvrijheid, vrijheid van vergadering, democratie 1990-2020.” De grafsteen was voorzien van een mondkapje en omringd met rozen en kaarsen. Secretaris-generaal Paul Ziemiak van Merkels partij CDU veroordeelt de actie. „We kunnen in ons land over alles discussiëren. Wie met dit soort middelen zijn mening wil uitdrukken, diskwalificeert zichzelf”, aldus Ziemiak.

Anti-lockdowndemonstratie

De pers ligt momenteel in verschillende landen onder vuur. Niet in de laatste plaats in de Verenigde Staten. Toen een journalist van News12 uit Long Island in de staat New York donderdag een anti-lockdowndemonstratie bijwoonde, werd hij belaagd door een flink deel van de aanwezigen.

Op het filmpje is te zien dat hij – Kevin Vesey – over de stoep loopt. Aanwezigen vertellen hem massaal dat hij er niet aanwezig mag zijn. Ook worden er middelvingers opgestoken en wordt hij de vijand van het volk genoemd. Een vrouw noemt de verslaggever het virus en kort erna wordt er „Fake news is not essential”, gescandeerd.

The level of anger directed at the media from these protestors was alarming. As always, I will tell a fair and unbiased story today. pic.twitter.com/5jCR0YY9VH — Kevin Vesey (@KevinVesey) May 14, 2020

Opmerkelijk is dat de Amerikaanse president Donald Trump het bericht twee keer retweette. De eerste keer is het een rechtstreekse retweet van de post van Vesey, waarmee hij de verslaggever lijkt te steunen. Vesey zegt daarin de woede van de mensen „alarmerend” te vinden, maar dat hij gewoon doorgaat met het onbevoordeeld doen van zijn werk.

Trump retweette het bericht even later nog een keer, maar dit keer in de quotefunctie. Toen voegde hij er zelf de „Fake news is not essential”-leus aan toe, waarmee hij juist de steun voor de demonstranten uitspreekt. Trump heeft op een uitzondering na geen al te beste relatie met de binnenlandse pers. Al sinds hij besloot om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2016 heerst er spanning tussen beide partijen.

“FAKE NEWS IS NOT ESSENTIAL!”https://t.co/5286zgRVWQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

