Meer dan 100.000 coronadoden in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 100.000 coronapatiënten bezweken aan de gevolgen van het virus.

Dit meldde de omroep NBC vandaag. De omroep baseert zich op informatie van de autoriteiten in de Amerikaanse staten. Ook de website Worldometer melt meer dan 100.000 coronadoden in Amerika.

Het land van 330 miljoen inwoners staat bovenaan de lijst met aantallen besmettingen en sterfgevallen. Er zijn meer dan 1,7 miljoen gevallen vastgesteld. Bijna een half miljoen patiënten zijn genezen.

Ander buitenlands coronanieuws:

Meer besmettingen in Premier League

De derde grote testronde op het coronavirus bij de twintig clubs in de Premier League heeft vier nieuwe besmettingen bij drie verschillende clubs aan het licht gebracht. Daarmee komt het totale aantal positieve tests op twaalf. De Premier League maakte de namen van de spelers of stafleden om wie het gaat niet bekend, evenmin de clubs waar ze in dienst zijn. De vier moeten een week in thuisisolatie.

De clubs uit de Premier League bereiden zich voor op een hervatting van de competitie. Woensdag viel het besluit dat er weer groepstrainingen met lichamelijk contact zijn toegestaan. Regelmatig testen op de aanwezigheid van het virus is onderdeel van het veiligheidsprotocol om op te starten.

De eerste testronde (onder 748 spelers en stafleden) leverde zes besmettingen op, waarvan de helft bij Watford (een speler, twee stafleden). Bij de tweede ronde (onder 996 spelers en stafleden) kwamen daar nog twee positieve gevallen bij. Een daarvan was keeper Aaron Ramsdale van Bournemouth. In de derde ronde, afgenomen op maandag en dinsdag, werden 1008 spelers en stafleden getest.

Coronacijfers Italië stijgen weer harder

Zowel het aantal doden als het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in Italië in de laatste 24 uur harder gestegen dan in het voorgaande etmaal. Het land meldt 584 nieuwe besmettingsgevallen en dat 117 Italianen het afgelopen etmaal zijn bezweken aan het longvirus. Dinsdag meldde Italië dat het virus in de voorgaande 24 uur bij 397 mensen was vastgesteld. Er werden 78 doden gemeld.

Sinds het coronavirus op 21 februari in Italië uitbrak, zijn er in dat land 33.072 personen overleden aan de gevolgen ervan. Daarmee heeft Italië het hoogste dodental na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het totale aantal vastgestelde besmettingen staat op 231.139.

Volgsysteem corona in Groot-Brittannië

Groot-Brittannië voert donderdag een nieuw volgsysteem in om verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. Dat kondigde de Britse premier Boris Johnson vandaag aan.

Onderdeel is onder andere dat mensen die worden getest op het virus uiteindelijk binnen 24 uur te horen krijgen of ze besmet zijn of niet. Nu kan dat nog niet maar Johnson wil dit zo snel mogelijk voor elkaar hebben. Het volgsysteem moet het mogelijk maken de coronamaatregelen verder te versoepelen. Bij het volgsysteem zijn ongeveer 40.000 mensen betrokken die de tests uitvoeren en contacten van mensen in kaart brengen.

Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen 24 uur weer sterker opgelopen. De autoriteiten meldden woensdag 412 nieuwe sterfgevallen tegen 134 een dag eerder. In totaal zijn nu 37.460 mensen door een coronabesmetting overleden, waarmee het Britse dodental na dat van de Verenigde Staten het hoogste ter wereld is.

Eén coronadode in 24 uur in Spanje en nationale rouw

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat in de laatste 24 uur één persoon waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld, is overleden. Daarmee komt het totale Spaanse dodental op 27.118. Het totale aantal mensen in Spanje bij wie besmetting met het longvirus is vastgesteld, nam in het afgelopen etmaal toe met 510. Bij elkaar zijn al zeker 236.769 Spanjaarden met corona besmet geraakt.

De Spaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de data kunnen fluctueren omdat zij de aantallen doden en geïnfecteerden met terugwerkende kracht anders zijn gaan bijhouden. Zowel op maandag als op dinsdag stelde de Spaanse regering de statistieken naderhand bij.

In Spanje is woensdag een tiendaagse periode van nationale rouw ingegaan. Die begon met een minuut stilte om 12.00 en eindigt tien dagen later met een officiële ceremonie.

Grote evenementen Zwitserland mogen weer

Zwitserland staat vanaf 6 juni weer georganiseerde evenementen toe waar tot driehonderd mensen aanwezig zijn. Spontane samenkomsten mogen dan weer met in totaal dertig personen. Het land versoepelt zo ingrijpend de beperkende maatregelen die zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Het virus is duidelijk op zijn retour in het Alpenland van acht miljoen inwoners. De regering bekijkt op 24 juni of evenementen met duizend mensen weer worden toegestaan.

Zwitserland heeft circa 30.000 besmettingen vastgesteld. Ruim 1900 patiënten hebben het niet overleefd, terwijl er al meer dan 28.000 genezen zijn.

In Nederland werden vandaag 15 nieuwe coronadoden over de laatste 24 uur gemeld.

