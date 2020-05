Groningse band gaat optreden voor zeehonden (en de mensen thuis)

‘Zeehonden, we’re proud to present… Rapalje!’ Zo moet de aankondiging ongeveer klinken voor de Groningse band die vrijdag op het wad een optreden voor zeehonden gaat teven. En voor de mensen thuis uiteraard.

Folkband Rapalje regelt vrijdagavond in samenwerking met Zeehondencentrum Pieterburen een livestream vanaf een zandbank in de Waddenzee. Dit is vanwege een bijzondere gelegenheid: drie door het Zeehondencentrum opgevangen zeehonden mogen weer terug naar de natuur. Rapalje zal hen naar zee brengen en naar het moment van vrijlating toe spelen. Kijkers kunnen de actie steunen. De opbrengsten van de stream komen ten goede aan de opvang van zeehondenpups die in de opvang terechtgekomen zijn. Wie dat wil kan doneren via een ‘digitale melkbus’.

Duizenden zagen livestreams Rapalje en zeehonden al

Zowel Rapalje als Pieterburen zijn Groningse publiekstrekkers die de afgelopen maanden al duizenden mensen wisten te bereiken met livestreams. Tijdens de livestream van vrijdag zal er een combinatie van live akoestische muziek en gesprekken over zeehonden en het wad uitgezonden worden. De combinatie van zeehonden en muziek is niet heel vergezocht. Aankomende zomer zal het Zeehondencentrum een expositie openen die in het teken staat van de taal en ritmegevoel van zeehonden.

De samenwerking tussen Zeehondencentrum Pieterburen en Rapalje is een opvallende en toch zijn er overeenkomsten. Ten eerste wisten beiden al gedurende de hele periode van corona maatregelen duizenden mensen te bereiken met livestreams van muziek of zeehonden die verzorgd werden. Ten tweede hebben zeehonden en muziek meer gemeen dan men over het algemeen aanneemt. „Zeehonden hebben, zo is bewezen, gevoel voor ritme en kunnen ‘papegaaien’!”, zo laat het zeehondencentrum weten.

Start rond 19.15 uur

De livestream vanaf het Wad zal vrijdagavond rond 19.15 starten via de social mediakanalen van Rapalje: YouTube en Facebook. Een vrijwillige bijdrage kan worden gegeven via deze link. De opbrengst komt zoals gemeld ten goede aan de pups die dit seizoen worden opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen. Juist nu worden er op bepaalde plekke in de Waddenzee pups geboren die enkele weken intensieve zorg nodig hebben van hun moeder. Door verstoring wordt deze band vaak doorbroken. Rapalje zet zich graag voor de dieren in en hoopt dat het met deze dieren weer goed komt.

