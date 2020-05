Goed nieuws uit Italië, Vaticaanse musea weer open

Langzaam openen over ter wereld weer musea, kerken en zelfs bioscopen. Het museum in Vaticaanstad in Rome opent per 1 juni voor publiek.

Italië: goed nieuws voor kunstfans, Vaticaanstad weer open

Italië draait langzaam en voorzichtig haar coronamaatregelen terug. Men kan alweer een cappuccino op het terras nuttigen. Afgelopen week werd bekend dat het land per 1 juni gaat grenzen weer opent voor buitenlands verkeer. Ook het beroemdste musea van Rome, met zijn Sixtijnse Kapel, gaat per 1 juni open voor publiek.

Bezoekers moeten wel afstand bewaren, mondkapjes dragen en hun temperatuur laten opnemen voordat ze naar binnen mogen. Dat maakten de instellingen zaterdag bekend. Entreebewijzen kunnen alleen van tevoren online worden gekocht.

Musea in Vaticaanstad omvatten onder meer de Sixtijnse Kapel van Michelangelo en ontelbare kunstschatten. Op 8 maart gingen al deze instellingen dicht wegens de verspreiding van het coronavirus. De zomerresidentie van de paus, Castel Gandolfo, gaat op 1 juni ook weer open voor het publiek. De Sint-Pietersbasiliek is al sinds 18 mei weer open.

Spanje: Vanaf juli toeristen weer welkom

Buitenlandse toeristen kunnen vanaf juli weer naar Spanje. Premier Pedro Sanchez zei dat zaterdag tijdens een persconferentie. Wel moet aan veiligheidsvoorwaarden worden voldaan, zei de regeringsleider.

“We garanderen dat toeristen geen risico zullen lopen, maar ook dat ze geen risico voor ons zullen veroorzaken”, aldus Sanchez. Met zijn aankondiging maakte hij een eind aan verwachtingen dat het toerismeseizoen misschien zelfs eerder opgestart zou kunnen worden.

Frankrijk: Je mag naar de kerk, mits je een masker draagt

Ook in Frankrijk gaan onder voorwaarden kerken en andere gebedshuizen weer openen voor diensten. Het is wel de bedoeling dat de gelovigen een mondmasker dragen en afstand bewaren. In alle kerken, moskeeën en synagoges in Frankrijk moet er ten minste één persoon zijn belast met het toezicht. Deze toezichthouder moet erover waken dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn.

Net als Italië is dus ook Frankrijk bezig geleidelijk aan de coronamaatregelen te versoepelen. Het land heeft circa 1700 coronapatiënten in kritieke toestand. Het totale aantal patiënten is nu bijna 90.000. Er zijn tot dusver in totaal 182.000 besmettingen vastgesteld, vooral in het noordoosten en de regio Parijs. Meer dan 28.000 mensen in Frankrijk hebben het virus niet overleefd.

Griekenland: Akropolis open, terrassen straks ook

In Griekenland ging het wereldberoemde Akropolis in Athene al op 18 mei weer open. Ook alle andere archeologische vindplaatsen in het land werden rond die zelfde tijd opengesteld voor het publiek. Dit gebeurde na een sluiting van twee maanden als gevolg van de coronacrisis.

Bij de openingsceremonie van het oude Griekse monumentale complex op een waren alleen journalisten en medewerkers met mondkapjes waren aanwezig.

De heropening van archeologische plaatsen in Griekenland is onderdeel van de geleidelijke versoepeling van lockdownmaatregelen in het land. Zo mogen Griekse restaurants en cafés vanaf 25 mei hun deuren weer openen voor gasten, maakte de regering zaterdag bekend.

Noorwegen: Met max vijftig man naar de bioscoop

In Noorwegen mogen bioscopen al vanaf donderdag hun deuren weer openen, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Dat meldt de Noorse krant Aftenposten. Zo moeten bezoekers genoeg afstand houden van elkaar en mogen er niet meer dan vijftig mensen worden toegelaten.

Tsjechië: Met max honderd man naar de bioscoop

Ook in Tsjechië mogen bioscopen vanaf 11 mei weer publiek toelaten, meldt The Hollywood Reporter. Ook hier moet de ‘corona-afstand’ worden gerespecteerd. In Tsjechië is het maximaal aantal bezoekers honderd personen.

Noorwegen en Tsjechië voor zover bekend de eerste Europese landen waar filmtheaters weer de deuren openen. In andere landen, zoals Italië of Nederland, is hier nog lang geen sprake van. Premier Mark Rutte heeft nog geen mogelijke datum genoemd waarop bioscopen weer toegankelijk kunnen worden na de coronalockdown.

Nederland: Per 1 juni naar het musea en op het terras

Toch kunnen we ook in Nederland na 1 juni op versoepelingen rekenen. Zo mag horeca per 1 juni 12:00 weer maximaal 30 gasten ontvangen. Datzelfde aantal gasten geldt voor musea.

Op 1 juni opent in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de tentoonstelling van de World Press Photo. Het ontwerp van de tentoonstelling is aangepast aan de coronamaatregelen. Zo kunnen bezoekers op een veilige manier de ruim 150 bekroonde beelden uit de internationale persfotografiewedstrijd bekijken.

