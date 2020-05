Goed nieuws, Spanje heeft weer positief reisadvies

Goed nieuws voor vakantiegangers. Vanaf juli geldt er weer een positief reisadvies voor Spanje.

Wel moet aan veiligheidsvoorwaarden worden voldaan. Dat zei de regeringsleider, premier Pedro Sanchez, zaterdag tijdens een persconferentie.

Het nieuwe reisadvies van Spanje komt niet als verrassing. Eerder in de week kondigde de minister van Transport, José Luis Ábalo, al aan dat het buitenlandse toerisme „vanaf eind juni weer op gang gebracht” wordt. Volgens Ábalos wordt daarbij gekeken naar de gezondheidssituatie in het land waar mensen vandaan komen en waar de toeristen in Spanje naartoe willen. Hij zei ook dat de Spanjaarden dan weer buiten hun eigen provincie mogen reizen.

Positief reisadvies voor Spanje, de Balearen en Canarische Eilanden

Ábalos zei dat de autoriteiten voorbereidingen treffen om het toerisme te controleren en in goede banen te leiden. Hij ziet mogelijkheden voor bijvoorbeeld de Balearen en Canarische Eilanden omdat daar „de gezondheidssituatie heel positief is”. De bewindsman zei niet wat hij precies voor ogen heeft. Hij komt naar eigen zeggen snel met concrete plannen.

Toerismesector in Spanje zwaar getroffen door negatief reisadvies

De toerismesector staat voor 12 procent van de Spaanse economie. De sector wil dat het snel afgelopen is met de beperkende maatregelen. Ondanks het nieuwe reisadvies van Spanje zou de sector dit jaar al ergens tussen de 90 en 125 miljard euro verlies lijden.

Spaans voetbal start per 8 juni

Afgezien van de toerismesector, is er ook goed nieuws voor de Spaanse sport. De voetbalclubs in de twee hoogste afdelingen van Spanje mogen vanaf 8 juni weer voetballen. Dat maakte premier Pedro Sánchez zaterdag bekend. Clubs kunnen dan zonder beperkingen trainen. Mogelijk volgt de herstart van de competitie op 12 juni.

In het land wordt al een maand of twee niet gespeeld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Wedstrijden zonder publiek

Er staan nog elf speelrondes op het programma. FC Barcelona, de club van Frenkie de Jong, heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid. De resterende wedstrijden worden allemaal zonder publiek gespeeld.

Van de grote Europese competities heeft vooralsnog alleen de Bundesliga in Duitsland een herstart gemaakt. In Engeland en Italië is het nog wel het plan weer te gaan voetballen, maar is er nog geen definitieve toezegging. Frankrijk heeft het seizoen vroegtijdig beëindigd.

