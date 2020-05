Alligator die Wereldoorlog overleefde overlijdt op 83-jarige leeftijd

Afscheid nemen van een geliefd dier is moeilijk. In Moskou rouwt men om een wel heel bijzonder beest, alligator Saturnus die ooit de Tweede Wereldoorlog overleefde.

Saturnus is wel 84 jaar oud geworden. Voor een alligator is dat „een zeer respectabele leeftijd”, verklaarde de directie van de dierentuin in Moskou op zaterdag. In het wild worden krokodillen slechts 30 tot 50 jaar. „Saturnus heeft een lang en afwisselend leven gehad”. Dat is zeker geen overdrijving.

Alligator Saturnus: van Amerikaanse immigrant tot Berlijnse vluchteling

Saturnus werd volgens zijn papieren in 1936 in de VS geboren en naar de Berlijnse dierentuin verscheept. Tijdens het bombardement van 23 november 1943 op de Duitse hoofdstad nam hij, inmiddels 3,5 meter lang, de benen. Of poten, eerder gezegd.

Pas drie jaar later ontdekte een Britse militair de ontsnapte Saturnus bij toeval elders in de stad. Waar het dier al die tijd heeft gebivakkeerd is een raadsel.

Adolf Hitlers alligator

In juli 1946 werd Saturnus naar Moskou gebracht. In Rusland ontstond de mythe dat de alligator van Adolf Hitler was geweest. Ook in Duitsland werd daarover driftig gespeculeerd. Bewijzen dat hij een Amerikaans cadeautje was voor de Führer zijn nooit gevonden. „Ook al was hij theoretisch van iemand, dieren zijn niet verwikkeld in oorlog en politiek”, aldus de toelichting uit Moskou.

Of Saturnus overleden is door besmetting met corona, is niet bekend. In een Amerikaanse dierentuin bleken meerdere dieren besmet te zijn met het coronavirus.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.