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Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek Overasselt

Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt van 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud, meldt de politie. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt en zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland.

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Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn tevens twee vuurwapens – waaronder een automatisch vuurwapen – en meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

In de woning waar de vuurwapens werden aangetroffen is ook een derde verdachte aangehouden, een 19-jarige man uit Amsterdam. Zijn rol wordt verder onderzocht. De drie verdachten zitten allen in beperking.

Jan G.

In de eerste dagen na het schietincident werden 34 verdachten aangehouden. Op 4 en 9 september werden nog twee mannen aangehouden. Een politiewoordvoerder wilde niet aangeven hoeveel verdachten er nu in totaal zijn voor de gebeurtenissen in Overasselt.

Ook werd op 18 september een 28-jarige man uit Overasselt aangehouden in Duitsland op verdenking van het willen invoeren van een lading cocaïne. Volgens bronnen is dat Jan G., wiens huis in Overasselt het doelwit was van de groep gewapende mannen die op 1 september schoten losten in de Gelderse plaats. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee politieagenten gewond.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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