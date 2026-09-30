Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders bewegen 84 procent van hun wakkere tijd niet: deze cijfers over jongeren vallen op

Even boodschappen bestellen, thuiswerken, vrienden een berichtje sturen en ’s avonds op de bank een serie kijken. Voor steeds meer dagelijkse bezigheden hoeven we nauwelijks nog de deur uit. Volgens nieuw internationaal onderzoek in opdracht van sportmerk ASICS brengen Nederlanders inmiddels 84 procent van hun wakkere tijd zittend door.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Voor het onderzoek werden in juli 2026 34.000 mensen uit 31 landen ondervraagd. In Nederland ging het om 1000 respondenten. De steekproef was volgens de onderzoekers representatief naar leeftijd, geslacht en regio. De genoemde 84 procent is gebaseerd op zelfgerapporteerd gedrag en op een dag met zestien wakkere uren.

36 procent van Nederlanders haalt grens van 150 minuten bewegen niet

De onderzoekers verdeelden mensen op basis van hun zelfgerapporteerde wekelijkse beweging in drie groepen. Wie minstens 150 minuten beweegt, geldt binnen het onderzoek als actief. Mensen die tussen de 30 en 149 minuten halen, lopen volgens de gebruikte indeling risico op een bewegingstekort. Wie minder dan een half uur per week beweegt, valt in de categorie ‘ernstig tekort’.

Van de Nederlandse deelnemers valt 36 procent in de laatste twee groepen en haalt daarmee de grens van 150 minuten per week niet. Volgens een prognose uit het onderzoek kan dat aandeel in 2035 oplopen tot 43 procent, oftewel ongeveer 6,6 miljoen Nederlandse volwassenen.

De onderzoekers leggen ook een verband tussen bewegen en mentaal welzijn. Nederlanders die nauwelijks bewegen, halen gemiddeld een score van 63 op 100 voor mentaal welzijn. Onder mensen die regelmatig bewegen is dat 70 op 100. Het onderzoek toont daarmee een samenhang, maar bewijst op zichzelf niet dat weinig bewegen de oorzaak is van een lager mentaal welzijn.

41 procent van jongvolwassenen haalt grens van 150 minuten niet

Bij jongvolwassenen zijn de cijfers opvallend. Van de Nederlandse 18- tot 24-jarigen haalt 41 procent de gehanteerde bewegingsrichtlijn niet. Volgens het onderzoek hebben zij 34 procent meer kans op een ernstig bewegingstekort dan leeftijdsgenoten tien jaar geleden.

Ook hun score voor mentaal welzijn is relatief laag. Jongvolwassenen komen uit op 63 van de 100 punten, tegenover 74 punten bij 65-plussers. Volgens het onderzoek ervaart 84 procent van de Nederlandse jongeren klachten als een gebrek aan motivatie, somberheid en stress.

Bioloog Mátyás Bittenbinder herkent hoe makkelijk een dag ongemerkt grotendeels binnen kan worden doorgebracht. „Ik zit zelf ook veel achter mijn laptop, heb een veel hogere schermtijd dan ik zou willen en voor je het weet ben ik amper buiten geweest. Je denkt dat je ontspant, maar mentaal zit je soms helemaal opgesloten in je eigen hoofd. Pas als ik naar buiten ga en ga bewegen, merk ik hoe goed dat eigenlijk is voor mijn gezondheid. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.”

46 procent van jongvolwassenen kan drie dagen binnenblijven

Technologie maakt het ondertussen steeds makkelijker om vanuit huis van alles te regelen. Volgens het onderzoek winkelt 56 procent van de Nederlanders uitsluitend online. Bijna een derde heeft vaker digitaal dan fysiek sociaal contact. Onder jongeren geldt dat voor 49 procent.

Ook kunstmatige intelligentie speelt volgens de onderzoekers een rol in de hoeveelheid handelingen die mensen zelf verrichten. Van de ondervraagde jongeren zegt 38 procent taken aan AI over te laten die zij voorheen zelf uitvoerden. Dat percentage ligt volgens het onderzoek hoger dan bij andere leeftijdsgroepen.

Thuisblijven lijkt voor een aanzienlijke groep dan ook geen probleem. 37 procent van de Nederlanders zegt zonder moeite drie dagen of langer het huis niet te hoeven verlaten. Onder jongvolwassenen is dat 46 procent.

David Raichlen, hoogleraar Antropologie en Biologische Wetenschappen aan de University of Southern California, ziet daarin een bredere ontwikkeling. „We hebben een wereld gebouwd waarin beweging optioneel is geworden. Dat is comfortabel, maar ons brein en lichaam zijn afhankelijk van fysieke activiteit om goed te functioneren. Gelukkig is er weinig voor nodig om de spiraal te doorbreken: korte, haalbare momenten van beweging maken al een meetbaar verschil.”

Volgens ASICS kan 15 minuten bewegen al verschil maken

Volgens ASICS hoeft daar niet meteen een urenlange sportsessie tegenover te staan. Het bedrijf verwijst naar zijn State of Mind-onderzoek uit 2024, waaruit volgens ASICS blijkt dat vijftien minuten bewegen al gepaard gaat met een meetbare verbetering van de mentale gemoedstoestand.

Het sportmerk gebruikt de nieuwe onderzoeksresultaten voor het Movement Conservation Project, dat in aanloop naar World Mental Health Day wordt gelanceerd. Daarvoor is samen met deskundigen een indeling ontwikkeld die dagelijkse beweging benadert alsof het iets is dat beschermd moet worden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties