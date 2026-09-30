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Nationale Vacaturebank: 47 procent jongeren poetst cv op, maar hiermee ga je te ver

Je werkervaring nét indrukwekkender maken dan die was? 47 procent van de 18- tot 29-jarigen doet dat weleens op het cv, blijkt uit onderzoek voor Nationale Vacaturebank. En juist nu neemt de concurrentie om banen toe.

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Onder alle Nederlanders ligt dat percentage met 19 procent een stuk lager. Bij 60-plussers gaat het om slechts 4 procent.

34 procent minder vacatures: vooral starters voelen meer concurrentie

Dat juist jongeren hun cv oppoetsen, komt op een moment dat er minder vacatures beschikbaar zijn. Volgens een eerdere analyse van Nationale Vacaturebank lag het aantal vacatures in de eerste helft van 2026 gemiddeld 34,2 procent lager dan twee jaar eerder.

Voor starters kan het daardoor lastiger zijn om zich tussen andere sollicitanten te onderscheiden. Zij hebben immers vaak nog geen jarenlange werkervaring om op hun cv te zetten. „Als starter kun je het gevoel hebben dat je al ervaring moet hebben om überhaupt ervaring te mogen opdoen”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank. Volgens haar kan daardoor de verleiding ontstaan om ervaringen wat groter te maken dan ze daadwerkelijk waren.

Dat is volgens Boon niet nodig. Ook een bijbaan, stage of studieproject kan iets zeggen over wat iemand kan. De kunst is vooral om concreet te maken wat je daar hebt gedaan.

Liegen op je cv ‘Liegen‘ op een cv, daar zijn Nederlanders sowieso niet heel vies van. Eerder bleek dat 33 procent liegt over hun privé-interesses en vaardigheden, waarschijnlijk zodat ze beter bij de baan of het bedrijf passen. En waar liegen mensen dan nog meer over? 21 procent over de lengte van hun vorige banen, 18 procent over zakelijke interesses, 16 procent over opleidingen, 13 procent over lengte van hun studie, 12 procent over vorige werkgevers en 5 procent over persoonlijke gegevens.

Wanneer wordt je cv oppoetsen liegen? Nationale Vacaturebank trekt de grens

Wie zijn cv oppoetst, sleutelt vooral aan vaardigheden en werkervaring. Daarnaast zegt 17 procent van deze groep een werkgever of opleiding weleens beter te hebben voorgesteld dan die in werkelijkheid was. Er zit volgens Boon een verschil tussen jezelf zo goed mogelijk presenteren en dingen verzinnen. Relevante werkzaamheden uitlichten kan prima, maar verantwoordelijkheden toevoegen die je nooit hebt gehad niet.

„Heb je meegewerkt aan een project? Schrijf dan op welk onderdeel je uitvoerde. Maak daar geen leidinggevende rol van als je die niet hebt gehad”, zegt ze. Ook bij opleidingen moet duidelijk zijn of een diploma daadwerkelijk is behaald. „Alles wat je opschrijft, moet je tijdens een gesprek kunnen toelichten.”

Slechts 25 procent vult motivatie in bij sollicitatie

Opvallend is dat sollicitanten tegelijkertijd lang niet altijd gebruikmaken van een andere mogelijkheid om zichzelf te presenteren: hun motivatie.

Bij slechts 25 procent van de sollicitaties via Nationale Vacaturebank wordt het motivatieveld ingevuld. Het toevoegen van een motivatie is daar niet verplicht; een cv wel. Dat betekent niet automatisch dat werkgevers weinig waarde hechten aan motivatie.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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