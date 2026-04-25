Politie houdt ruim 200 demonstranten aan na XR-blokkade A12

De politie heeft ruim tweehonderd demonstranten aangehouden na de wegblokkade van Extinction Rebellion (XR) op de A12 bij De Meern. Dat meldt de politie. Ook zijn er tot nu toe zes bestuurders van auto’s aangehouden die het verkeer ophielden door de weg te blokkeren. Het gaat om mannen tussen de 40 en 79 jaar. Hun voertuigen zijn in beslag genomen.

Zaterdagochtend trokken een paar honderd demonstranten vlak bij Utrecht de snelweg op om actie te voeren tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Een paar uur kon er daardoor geen verkeer naar Arnhem over de A12.

De politie begon rond 13.45 uur met het weghalen van de activisten en voertuigen die de weg blokkeerden. Daarbij werden de actievoerders in touringcars gezet en afgevoerd. Omdat een deel niet naar het bevel om te vertrekken luisterde, greep de politie fysiek in en trok mensen van het wegdek. Er was ook een groep activisten die vrijwillig naar de bussen liep.

De activisten worden naar station Utrecht Overvecht gebracht en ter plekke in de bussen voorgeleid, meldt een woordvoerder van de politie.

Op Telegram laten de activisten van XR weten tevreden te zijn over hun actie: „We did it!” Ook dreigen ze met meer acties: „We stoppen niet totdat de regering gaat luisteren en onze eisen zijn ingewilligd. Want anders komen we terug met meer. Veel meer.”

XR wil een direct einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen. De miljarden die daarmee zouden worden uitgespaard, zouden volgens de actiegroep moeten gaan naar „huisvesting, gezondheidszorg, dekoloniaal herstel en schuldkwijtschelding”.

ANP

