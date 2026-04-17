Onderzoek naar drugsgebruik in verkeer schetst ontluisterend beeld: ‘Levensgevaarlijk’

Steeds meer mensen stappen onder invloed van drugs in de auto. Maar welke drugs worden het vaakst bij hen aangetroffen? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft hier de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en de uitkomst is ronduit zorgelijk.

Dat steeds meer mensen met drugs deelnemen aan het verkeer was al duidelijk, maar nu is voor het eerst sinds 2017 ook in kaart gebracht om wat voor drugs het gaat.

Verschillende soorten drugs

Het NFI keek hiervoor naar 64.000 bloedmonsters uit de periode 2017 tot 2023. Van deze bloedmonsters bleek tweederde boven de wettelijke grenswaarde voor de hoeveelheid drugs in het bloed te zitten. In 71 procent van de gevallen gaat het om cannabis (THC), gevolgd door amfetamines zoals speed en xtc (30 procent). Na cannabis en amfetamine, bleek 15 procent van de testen positief op cocaïne en 6,8 procent op GHB.

‘Groot risico’

Opvallend is dat bestuurders vaak meerdere middelen tegelijk gebruiken. Ongeveer één op de vijf verdachten had twee, drie of zelfs vier soorten drugs in het bloed. Het ging hierbij vaak om combinaties van cannabis met amfetamine of cocaïne, of GHB met amfetamine. „Dan neem je echt een groot risico”, zegt NFI-onderzoeker Carolien Boone. „Dat is levensgevaarlijk, voor henzelf en voor anderen.”

Ook opvallend: de meeste aangehouden bestuurders zijn man (92 procent) en de gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Jongere verdachten, onder de 26, testen relatief vaak positief op cannabis. Het gebruik van cocaïne en amfetamines neemt juist toe bij oudere bestuurders.

