Veel zitten? Meer lopen kan je risico flink verlagen

Goed nieuws voor iedereen die veel moet zitten op een dag: dat hoeft niet meteen slecht te zijn voor je gezondheid, zolang je maar genoeg beweegt. Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Sydney blijkt dat extra stappen zetten een groot verschil kan maken, zelfs voor mensen die het grootste deel van de dag zittend doorbrengen.

De studie, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, volgde meer dan 72.000 mensen. Onderzoekers keken niet alleen naar hoeveel deelnemers bewogen, maar ook naar hoeveel tijd ze zittend doorbrachten. Wat blijkt? Meer lopen hangt duidelijk samen met een lager risico op overlijden en hart- en vaatziekten, ongeacht hoeveel iemand zit.

Tot 40 procent minder risico

De grootste gezondheidswinst werd gezien bij mensen die dagelijks tussen de 9.000 en 10.000 stappen zetten. In die groep lag het risico op overlijden tot 39 procent lager, en het risico op hart- en vaatziekten ruim 20 procent lager.

Maar ook lagere aantallen maken al verschil. Zo werd ongeveer de helft van dat effect al bereikt bij zo’n 4.000 tot 4.500 stappen per dag. Dat maakt de drempel een stuk lager voor mensen die nu nog weinig bewegen.

Zitten blijft een factor, maar niet doorslaggevend

Deelnemers in het onderzoek zaten gemiddeld 10,6 uur per dag. Toch bleken de voordelen van extra stappen zichtbaar bij zowel mensen die veel als minder veel zaten.

Volgens hoofdonderzoeker Matthew Ahmadi betekent dat niet dat langdurig zitten geen risico’s heeft. „Het is geen vrijbrief om de hele dag stil te zitten”, benadrukt hij. „Maar het laat wel zien dat extra beweging kan helpen om die risico’s deels te compenseren.”

Gedrag wordt steeds beter meetbaar

Voor het onderzoek droegen deelnemers een week lang een bewegingssensor om hun pols. Daarmee konden onderzoekers nauwkeurig bijhouden hoeveel stappen iemand zette en hoeveel tijd er zittend werd doorgebracht.

Volgens medeonderzoeker Emmanuel Stamatakis laat dit soort onderzoek zien hoe belangrijk simpele meetbare doelen zijn. Aantal stappen per dag is voor veel mensen duidelijk en praktisch, en kan helpen om gedrag aan te passen.

Je hoeft geen topsporter te zijn

De belangrijkste boodschap is simpel: je hoeft geen topsporter te worden om gezonder te leven. Meer lopen in je dagelijkse routine kan al een groot verschil maken.

Of het nu gaat om een extra rondje wandelen, vaker de trap nemen of een blokje om na het eten, elke stap telt.

